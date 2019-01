Arrestohet Roger Stone, bashkëpunëtor i Presidentit Trump

Roger Stone, aleat i vjetër dhe këshilltar i Presidentit Trump gjatë fushatës së tij zgjedhore, u arrestua sot nën akuzat për pengim të drejtësisë, manipulim të dëshmitarëve dhe deklarata të rreme, siç thuhet në aktpadinë e bërë publike nga zyra e Prokurorit të Posaçëm, Robert Mueller. Zoti Stone dyshohet si hallkë lidhëse mes fushatës Trump dhe portalit Wikileaks që publikoi emailet dhe informacione të tjera të dëmshme për demokratët gjatë zgjedhjeve të 2016-s.

Roger Stone, i cili ka thënë disa herë gjatë intervistave se kishte shumë gjasa që të përballej me akuza, do të përballet zyrtarisht me akuzat sonte, kur të paraqitet në gjykatë në Fort Loderdejl të Floridës, njofton zyra e Prokurorit Mueller.

Roger Stone ka qenë nën hetime për rolin e tij gjatë fushatës presidenciale të zotit Trump, kur pat lënë të kuptohet se kishte informata të grumbulluara nga hakerë, të cilat mund t’i vinin në pozitë të vështirë demokratët, përfshirë rivalen e zotit Trump, Hillary Clinton. Ai e pat sulmuar haptazi procesin hetimor lidhur me rolin e Rusisë në zgjedhje, duke e quajtur një teori konspiracioni e demokratëve:

"Mendoj se pjesa më e madhe e amerikanëve tani e kuptojnë se akuzat për bashkëpunim të fshehtë me Rusinë janë sajuar thjesht për të larguar vëmendjen nga probleme më serioze të abuzimit të pushtetit kur administrata Obama përdorte autoritetin dhe kapacitetet e shtetit përmes Ligjit për Survejim për të përgjuar fushatën e Donald Trumpit për president,” pat thënë Roger Stone, në përgjigje të akuzave që qarkullonin për lidhjet e fushatës Trump me rusët.

Sipas aktpadisë, zoti Stone kishte biseduar me zyrtarë të lartë të fushatës Trump lidhur me “Organizatën 1” dhe informacionin e dëmshëm që mund të kishte “kjo organizatë për fushatën Clinton”. Sipas përshkrimit, besohet se fraza “Organizata 1” nënkupton portalin Wikileaks, i cili publikon informacione sekrete e dokumente qeveritare të siguruara në mënyrë të paligjshme nga burime anonime.

Po sipas aktpadisë, Roger Stone “ka ndërmarrë veprime për të penguar” hetimet e komisioneve të zbulimit në Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senat lidhur me rolin e Rusisë në zgjedhjet e 2016-ës.

Prokurorët thonë në dokumentet e akuzës se zoti Stone “kishte dërguar e marrë një numër mesazhesh me email dhe SMS gjatë fushatës së 2016-ës, ku fliste për Organizatën 1, kreun e saj dhe emailet e hakeruara që kishte në zotërim kjo organizatë”. Në aktpadi prokurorët thonë se zoti Stone kishte ende në zotërim një pjesë të këtyre emaileve kur u pyet nga hetuesit, por ai dha dëshmi të rreme në përgjigjet e tij.

Aktpadia që mban datën e djeshme e akuzon zotin Stone për veprën penale të pengimit të drejtësisë në një rast, deklarata të rreme në pesë raste të ndryshme dhe manipulim të një dëshmitari. Sipas aktpadisë, ai është përpjekur të bindë një dëshmitar të japë dëshmi të rreme dhe të mos japë të gjithë informacionin gjatë procesit hetimor nga komisionet e Kongresit.

Avokati i zotit Stone u kontaktua nga agjencia e lajmeve Reuters lidhur me arrestimin e klientit të tij, por nuk pranoi të komentonte.