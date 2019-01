SHBA, talebanët bien dakord për ekipet teknike për tërheqjen amerikane

Shtetet e Bashkuara dhe talebanët kanë rënë dakord të krijojnë dy "ekipe teknike" për të përcaktuar detajet për tërheqjen përfundimtare të të gjitha trupave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani si dhe për të parandaluar që terroristët të përdorin tokën afgane kundër SHBA-së dhe aleatëve të saj. Njoftimi u bë të mërkurën nga grupi kryengritës.

Kryenegociatori për talebanët Mulla Sher Mohammed Abbas Stanikzai, i zbuloi detajet rreth një javë pas diskutimeve maratonë që përfunduan të shtunën në Katar me koordinimin e përfaqësuesin special të SHBA-së për pajtimin në Afganistan, Zalmay Khalilzad.

"Të dy ekipet teknike do të përgatisin propozime, do të marrin vendime dhe do t'i sjellin ato në tavolinë në takimin e radhës në Doha, që do të mbahet më 25 shkurt", tha zoti Stanikzai për një media pro-talebane.

Ai shtoi se më pas, pritet të organizohet një takim më i madh, me pjesmarrjen e fuqive të mëdha, Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësuesve të vendeve islamike që do të jenë të pranishëm në cilësinë e "garantuesve". Aty do të jepet garanci se të gjitha trupat e huaja do të largohen nga Afganistani dhe talibanët do të japin garancitë e tyre se askush nuk do të lejohet të përdorë tokën afgane për terrorizëm ndërkombëtar.

Pala amerikane do të njoftojë gjithashtu një afat kohor për tërheqjen e trupave, sepse "trupat nuk mund të largohen menjëherë, në një ditë ose në një javë. Do të kërkojë kohë, "- tha zoti Stanikzai, duke shtuar se detajet mbi këtë çështje do të përpunohen nga ekipet teknike. Ai pohoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të ndihmojnë në përpjekjet për rindërtimit e vendit pas tërheqjes së trupave, diçka që sipas tij talebanët e mirëpresin.

"U kemi thënë atyre se pas përfundimit të ndërhyrjes tuaj ushtarake, do të mirëprisnim inxhinierët, mjekët amerikanë e të tjerë nëse duan të kthehen për rindërtimin e Afganistanit", tha ai. "Ata kanë premtuar se do ta bëjnë këtë."