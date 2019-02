Maqedonia nënshkruan më 6 shkurt Protokollin për anëtarësim në NATO

Të mërkuren në Bruksel, Maqedonia do ta nënshkruajë Protokollin për anëtarësim në NATO, që do t'i hapë dyert këtij shteti ballkanik për t'u bërë vendi i 30 i Aleancës. Por, para anëtarësimit të plotë, secili vend anëtar i NATO-s duhet ta ratifikojë protokollin, duke filluar nga Greqia si vendi i parë që pritet ta bëjë këtë.

Këtë e ka bërë të ditur qysh para pak ditësh Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg përmes një postimi në Twitter: “Më gjashtë shkurt do ta shkruajmë historinë. Aleatët e NATO-s do ta nënshkruajnë Protokollin me Maqedoninë e ardhshme të Veriut", shkruante Sekretari i Natos. Në ceremoninë e nënshkrimit do të jetë i pranishëm Ministri maqedonas i Punëve të Jashtme, Nikolla Dimitrov.

Protokollin për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO do ta shqyrtojë të enjten Komisioni për mbrojtje kombëtare dhe politikë të jashmtme i parlamentit grek, ndërsa të premten do të vihet në seancë plenare për t’u votuar, siç ka njoftuar Kryetari i Parlamentit të Greqisë, Nikos Voutsis. Duke patur parasysh se Greqia e ratifikoi me 153 vota Marrëveshjen e Prespës për ndryshimin e emrit të fqinjit të saj verior, edhe protokolli për anëtarësim në NATO pritet të ketë shumicën e nevojshme të votave të ligjvënësve grekë.

Greqia pritet të jetë vendi i parë që do t’i japë dritën jeshile fqinjit të saj për anëtarësim në Aleancën e NATO-s, pasi kishte bllokuar rrugët e integrimit të Maqedonisë për gati tre dekada, për shkak të problemit të emrit Maqedoni, me që një rajon në Greqinë veriore e mban të njejtin emër dhe për shkak të pretendimeve të mundshme të Shkupit ndaj territorit dhe historisë greke.

Marrëveshja e Prespës e 17 qershorit të vitit të kaluar u dha fund këtyre dilemave.

Kundër anëtarësimit të Maqedonisë në NATO u angazhua Rusia, shpesh përmes deklaratave kërcënuese të diplomacisë së saj, dhe përmes ndikimit në protestat e grupeve nacionaliste brenda partive të djathta maqedonase. Por, mbështetja e fuqishme amerikane dhe e shumë vendeve të Aleancës së NATO-s bëri që pushteti i ri në Maqedoni të mos ndryshonte kursin e synuar drejt Brukselit.

Pasi secili nga 29 vendet anëtare të Aleancës Veriatlantike ta ratifikojnë protokollin për Maqedoninë e Veriut, ky vend do të bëhet anëtar fuqiplotë i NATO-s. Një numër vendesh anëtare tashmë kanë shprehur gatishmërinë për ta mirëpritur Maqedoninë në NATO, përfshirë Kroacinë.