Sek. Pompeo mbi tërheqjen nga Siria

Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo, tha se tërheqja e trupave amerikane nga Siria është në thelb një tërheqje taktike dhe jo një ndryshim i misionit për të luftuar ISIS-in. Ai i bëri komentet sot në Uashington, në një takim të ministrave të Koalicionit Global për të luftuar ISIS-in, që po mbahet në Departamentin e Shtetit, ku marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Kosovës.

Duke iu drejtuar ministrave të jashtëm dhe zyrtarëve të tjerë nga 79 vende, që janë pjesë e Koalicionit, zoti Pompeo tha se tërheqja graduale e trupave amerikane nga Siria, e njoftuar nga Presidenti i SHBA Donald Trump në muajin dhjetor, nuk ndryshon strukturën, apo synimet mbi të cilat bazohet fushata. Ajo përfaqëson një fazë të re në një luftë të vjetër, tha ai.

Sekretari Pompeo tha se në luftën kundër ISIS-it është bërë përparim i rëndësishëm, janë çliruar 110 mijë kilometra katrore dhe më shumë se 7 milion burra dhe gra kanë hequr qafe tiraninë. Më shumë se 4 milion njerëz të zhvendosur në Irak janë lejuar të kthehen në shtëpi. Por ai tha se ISIS-i vazhdon të jetë një kërcënim i rrezikshëm në territorin që ai nuk e kontrollon.

Zoti Pompeo parashtroi si një objektiv parësor synimin për ta mposhtur ISIS-in në mënyrë të përhershme, që ky grup terrorist të mos jetë më kërcënim për sigurinë e secilit vend, të mos ketë baza të sigurta dhe të mos përhapë dot mesazhin e tij, për t’u shpëlarë trurin të rinjve.

Zoti Pompeo tha se lufta nuk do të zhvillohet domosdo me mjete ushtarake, prandaj edhe Presidenti Trump ka thënë se tërheqja e trupave amerikane nga Siria nuk është fundi i luftës së Amerikës. Me ndryshimin e organizimit strukturor të ISIS-it, tha zoti Pompeo, ka rëndësi që koalicioni të gjejë mënyra të reja për ta sulmuar atë.

Ai bëri thirrje për më shumë kontribute financiare nga anëtarët e Koalicionit Global. “Të gjithë duhet të kontribuojnë, jo vetëm me fjalë”, tha sekretari amerikan i shtetit.

Ai tha gjithashtu se anëtarët e koalicionit duhet të jenë të gatshëm të marrin në vendet e tyre luftëtarët terroristë, t’i ndjekin ligjërisht dhe t’i ndëshkojnë ata.

Amerika do të vazhdojë të udhëheqë dhe nuk do t’i lërë të qetë ata që përpiqen të na shkatërrojnë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo.

Ushtria amerikane tha të shtunën se ka filluar tërheqjen e armatimeve, por jo trupave, nga Siria si hap i parë në përmbushjen e kërkesës së Presidentit Trump për një tërheqje të plotë ushtarake.

Por në javët e ardhshme, pritet të largohet kontigjenti prej rreth 2,000 trupash, edhe pse Shtëpia e Bardhë thotë se do ta vazhdojë presionin mbi ISIS-in.