Kryeministri i Polonisë anulon pjesëmarrjen në takimin e Jeruzalemit

Kryeministri i Polonisë e anuloi udhëtimin e tij për në Jeruzalem, ku po mbahet një takim i vendeve të Evropës Qendrore, për shkak të komenteve të Ministrit të Jashtëm të Izraelit, se polakët “kanë bashkëpunuar me nazistët”.

Kryeministri Mateusz Morawiecki i cilësoi komentet e zotit Katz “të papranueshme dhe raciste”.

Këto zhvillime hapin përsëri polemikën mes Polonisë dhe Izraelit mbi qëndrimin e polakëve ndaj hebrejve gjatë pushtimit të Polonisë nga Gjermania naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Kryeministri pokal Morawiecki njoftoi dje gjithashtu se Polonia nuk do të merrte pjesë në një takim dy-ditor me Kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe me udhëheqësit e katër vendeve të Europës Qendrore – Polonia, Hungaria, Republika Çeke dhe Sllovakia, të hënën dhe të martën në Izrael, pas një komenti të zotit Netaniahu javën e kaluar se polakët patën bashkëpunuar me nazistët.