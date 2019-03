Uashington, një tjetër masë dënimi për Paul Manafort-in

Një gjykatë federale në Uashington pritet të japë të mërkurën masën e dënimit për ish-menaxherin e fushatës së presidentit Donald Trump, Paul Manafort-i, lidhur me dy akuza për konspiracion.

Gjykatësja Amy Berman Jackson mund ta dënojë Paul Manafort-in deri në 10 vjet burg.

Javën e kaluar, një tjetër gjykatës federal e dënoi atë me 47 muaj burg lidhur me akuza për mashtrim bankar dhe me taksat.

I takon gjykatëses Jackson të vendosë nëse Paul Manafort-i do ta kryejë dënimin e dytë në të njëjtën kohë, apo nëse dënimi që ajo do t’i japë, do të nisë pasi zoti Manaforti të ketë mbaruar kohën e burgut që lidhet me çështjen e tjetër.

Gjykatësja Amy Berman Jackson urdhëroi burgosjen e Paul Manafort-it vitin e kaluar, duke revokuar arrestin shtëpiak për të, lidhur me akuza për manipulim të dëshmitarëve.

Çështja është pjesë e një hetimi të udhëhequr nga Prokurori i i Posaçëm Robert Mueller lidhur me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit 2016.

Megjithatë akuzat ndaj Paul Manafort-it nuk kanë lidhje me punën që ai ka kryer gjatë fushatësTrump, por me punën e tij në emër të një partie pro-ruse në Ukrainë.

Zoti Manafort-i u vetëdeklarua fajtor në kuadër të një marrëveshjeje me ekipin e hetuesve të zotit Mueller për të bashkëpunuar plotësisht në hetimet mbi Rusisë, por sipas një vendimi të gjykatëses Jackson, Paul Manafort-i kishte shkelur kushtet e marrëveshjes duke gënjyer hetuesit.