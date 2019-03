Në votë Brexiti pa marrëveshje

Ligjvënësit britanikë votojnë sot për të vendosur nëse Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian, pa rënë dakord mbi hollësitë e shkëputjes. Nëse propozimi nuk siguron miratim, nesër votohet për të kërkuar nga BE-ja shtyrjen e afatit të 29 marsit për të diskutuar se ç’formë do të marrë shkëputja.

I ashtu-quajturi Brexiti “pa marrëveshje” kundërshtohet nga Kryeministrja Theresa May. Dje, me një votë të qartë kundër, anëtarët e parlamentit në Dhomën e Komuneve e hodhën poshtë planin e kryetares së qeverisë për shkëputjen e Britanisë nga Bashkimi Evropian.

Rezultati të kujton votën e janarit mbi një plan të mëparshëm, ku Kryeministrja May pësoi një humbje edhe më të thellë.

Para votës së djeshme, Kryeministrja May, me zë të ngjirur u bëri thirrje ligjvënësve të miratonin marrëveshjen e fundit të arritur me Bashkimin Evropian: