Parlamenti britanik pritet të votojë për shtyerjen e Brexit-it

Tre ditë votimi në parlamentin britanik do të kulmojnë sot me një votim të ligjvënësve për të vendosur nëse vendi duhet t’i kërkojë Bashkimit Evropian një shtyrje të datës për daljen e Britanisë nga blloku. Sipas kushteve të tanishme, Britania ka afat deri më 29 mars për të arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian mbi kushtet e shkëputjes.

Parlamenti britanik votoi kundër kushteve të negociuara të Kryeministres Theresa May për Brexit-in të martën dhe e pasoi atë me një votim tjetër të mërkurën, që hodhi poshtë mundësinë e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian më 29 mars, pa marrëveshje.

"Sipas ligjeve të tanishme të Britanisë dhe atyre të Bashkimit Evropian, Britania del në mënyrë automatike nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje nëse ne nuk pajtohemi për një gjë tjetër. Tani është përgjegjësia jonë në Parlament për të gjetur një zgjiedhje. Opsionet para nesh janë të njejta ashtu siç kanë qenë gjithmonë", tha Kryemininistrja May.

Nëse sot miratohet masa për shtyrjen e datës së daljes nga BE, ajo do të ketë nevojë për miratimin e saj edhe nga vendet e tjera anëtare të BE-së për të lëvizur përpara.

Zyrtarët e BE-së kanë thënë në mënyrë të përsëritur se do të kenë nevojë për një justifikim të mjaftueshëm në mënyrë që të bienn dakord me shtyrjen e afatit përfundimtar për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian.