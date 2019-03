SHBA, thirrje për publikimin e raportit të plotë të zotit Mueller

Prokurori i Përgjithshëm William Barr publoi të dielën një letër ku thotë se hetimi i Prokurorit të Posaçëm, Robert Mueller mbi ndërhyrjet e Rusisë në zgjedhjet e 2016-ës nuk ka zbuluar prova se Presidenti Donald Trump, apo persona të tjerë që punonin për fushatën e zotit Trump kishin bashkëpunuar në mënyrë të fshehtë me Rusinë. Prokurori i Posaçëm Mueller e dorëzoi të premten në Departamentin e Drejtësisë raportin mbi procesin hetimor që filloi në vitin 2017.

Prokurori i Përgjithshëm William Barr nxori dje një përmbledhje me katër faqe mbi hetimet që filluan 22 muaj më parë lidhur me akuzat se fushata e Presidentit Trump kishte bashkëpunuar në mënyrë të fshehtë me Rusinë, për të ndikuar tek zgjedhjet në favor të zotit Trump.

Zoti Barr ia dërgoi përmbledhjen Kongresit dhe e publikoi të dielën. Prokurori i Posaçëm Mueller i dorëzoi të premten raportin e tij Departamentit të Drejtësisë.

Sipas zotit Barr, raporti i Prokurorit të Posaçëm Mueller nuk përfshin ndonjë konkluzion se Presidenti Trump pengoi drejtësinë, duke ia lënë Prokurorit të Përgjithshëm dhe zëvendësit të tij të dalin me përfundimin e tyre.

Megjithëse Prokurori i Përgjithshëm Barr thotë se raporti i zotit Mueller nuk eliminon plotësisht dyshimet mbi presidentin, para se të nisej nga Florida dje, zoti Trump tha se raporti “e nxjerr plotësisht dhe tërësisht të pastër”.

“Nuk kishte bashkëpunim të fshehtë me Rusinë. Nuk kishte pengim të drejtësisë. Nga raporti dal plotëtisht dhe tërësisht i pastër. Është për të ardhur keq që vendi kaloi nëpër këtë proces. Është për të ardhur keq që presidenti kaloi nëpër këtë proces që filloi ende pa u zgjedhur unë dhe që u hap në mënyrë të paligjshme. Shpresoj që dikush të analizojë palën tjetër,” tha presidenti.

Senatori Lindsey Graham, Kryetar i Komisionit të Senatit për Gjyqësorin komentoi në Twitter: “Bravo, zotit Mueller dhe ekipit për analizën e hollësishme të të gjitha gjërave që lidheshin me Rusinë. Tani duhet ta lëmë pas këtë proces, të merremi me qeverisjen e vendit dhe të përgatitemi ta luftojmë Rusinë dhe aktorë të tjerë të huaj në 2020-ën”.

Në një deklaratë të përbashkët me shkrim, Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi dhe kreu i pakicës demokrate në Senat, Chuck Schumer thonë: “Duke pasur parasysh qëndrimet e njëanshme të zotit Barr gjatë karrierës së tij dhe komentet tendencioze ndaj hetimeve të Prokurorit të Posaçëm, ai nuk përfaqëson një vëzhgues neutral dhe nuk është në pozitë të nxjerrë përfundime objektive për raportin”.

Kryetari i Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Gjyqësorin, Jerry Nadler tha se komisioni i tij do të thërrasë zotin Barr për të dëshmuar:

“Është shumë e rëndësishme që Prokurori i Përgjithshëm të bëjë publik raportin e plotë dhe provat që u analizuan për këtë raport. Kongresi dhe populli amerikan duhet të kenë qasje në raportin e plotë dhe dokumentacionin mbështetës. Sa më shumë nga ky informacion të bëhet publik, aq më mirë do të jetë. Unë kam në plan të luftoj për transparencë. Do t’i kërkojmë Prokurorit të Përgjithshëm të dëshmojë para Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Gjyqësorin. Do të kërkojmë publikimin e raportit”- tha zoti Ndaler.

Shumë nga kandidatët demokratë në zgjedhjet presidenciale, ndër to Kirsten Gillibrand, Cory Booker, Kamala Harris dhe Elizabeth Warren, thanë dje se janë të pakënaqur nga publikimi i një përmbledhjeje të shkurtër, të përgatitur nga personi i zgjedhur nga vetë presidenti si Prokuror i Përgjithshëm.