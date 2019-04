Shqipëri, opozita bllokon akset rrugore

Në Shqipëri, opozita po organizon sot pasdite një tjetër protestë, këtë herë duke bllokuar disa nga rrugët kryesore kombëtare të vendit. Drejtuesit e opozitës dhe mbështëtsit e saj janë grumbulluar në aksin rrugor në Milot, që lidh kryeqytetin me pjesën e veriut dhe Kosovën. Këtu me mbështetësit e opozitës ndodhet kryetari demokrat Lulzim Basha. Po ashtu është bllokuar dhe rruga në Elbasan ku kalon fluksi nga Juglindja, e po ashtu dhe në Fier dhe Durrës, ku kalon autostrada që lidh Tiranën me Jugun. Mbështetësit e opozitës janë grumbulluar duke penguar qarkullimin dhe në sheshin Shqiponja, një nga portat kryesore hyrëse të kryeqytetit.

Opozita ka përsëritur disa herë se protestat e saj do të vijnë duke u përshkallëzuar dhe se përmes tyre ajo do të pamundësojë zhvillimin e zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit.

Pak ditë më parë, Partia Demokratike firmosi një marrëveshje me 7 parti aleate të saj, në thelb të së cilës është mospjesmarrja në zgjedhjet vendore dhe pengimi i mbajtjes së tyre. Opozita kërkon si kusht të parë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie kalimtare që të përgatisë vendin për zgjedhje të parakohshme.

Shumica nga ana e saj ka këmbëngulur se zgjedhjet do të mbahen në datën e caktuar, me ose pa pjesmarrjen e partive kryesore të opozitës.