Kina zotohet të qëndrojë e fortë ndaj rritjes së mundshme të tarifave amerikane

Kina thotë se ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura në rast se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë vendosjen e tarifave të reja ndaj mallrave kineze. Ndërkohë, kryenegociatori kinez takohet sot në Uashington në kuadrin e një raundi të ri bisedimesh për t’i dhënë fund luftës tregtare.

Zëvendëskryeministri kinez Liu Hë, i cili është edhe këshilltari kryesor ekonomik i Presidentit kinez, takohet sot me Përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara për Tregtinë, Robert Lighthizer dhe Sekretarin e Tregtisë Steven Mnuchin, një ditë përpara se të vendoset rritja e mëtejshme e tarifave, nga niveli 10% në 25%, për mallrat kineze të importit me një vlerë prej gati 200 miliardë dollarësh.

Në Pekin, zëdhënësi i Ministrisë kineze të Tregtisë, Gao Feng, i tha gazetarëve se Kina mezi pret të arrijë një marrëveshje përfundimtare me Shtetet e Bashkuara, por se do të qëndrojë me vendosmëri përballë kërkesave të Uashingtonit.

Administrata Trump shpreson se tarifat e reja do ta detyrojnë Kinën të ndryshojë praktikat e saj të tregtisë, subvencioneve dhe pasurisë intelektuale.