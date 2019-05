Rezultatet e zgjedhjeve evropiane – sfiduese për Kosovën

Përfundimi i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian dhe rezultatet e tyre lanë të hapura debatet se si mund të pasqyrohen ato në aspiratat integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.

Njohës të çështjeve të integrimeve evropiane në Kosovë thonë se me gjithë rezultatet pozitive të partive që mbështesin Bashkimin Evropian si tërësi, çështja e integrimeve për vendet e Ballkanit Perëndimor, do të jetë sfiduese.

Taulant Kryeziu nga Instituti i politikave evropiane të Kosovës, EPIK, tha për Zërin e Amerikës se shqetësuese për Kosovën mbetet rezultati i zgjedhjeve në Francë, ku partia e ekstremit të djathtë doli fituese.

“Mendoj që humbja e presidentit Macron në Francë duhet të na shqetësoj pak, duke e ditur që Marine Le Pen e cila është një kundërshtare e fortë e politikave të migrimit dhe tërë projektit të Bashkimit Evropian prandaj ky është një mesazh që duhet të na shqetësoj duke e ditur që Franca i duhet Kosovës shumë në procesin e vendimmarrjes sa i përket vizave”,tha zoti Kryeziu.

Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se pozitive për rajonin e Ballkanit mbetet largimi i rrezikut nga subjektet e ekstremit të djathtë.

“Tani më e pakta që mund të pritet është që do të vazhdojë një politikë e njëjtë siç ka qenë deri më tani për shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe rrejdhimisht edhe për Kosovën, jo që ka qenë një politikë shumë mirë e definuar sepse shpeshherë ka qenë konfuze dhe kanë qenë shtetet e BE-së që janë munduar të shtyjnë agjendat e veta përpara mirëpo tash ka shpresë që me marrjen e mandateve nga liberalët dhe të gjelbrit do të përmirësohet qasja e BE-së ndaj Ballkanit dhe Kosovës në përgjithësi”, tha ai.

Mandati i ardhshëm i institucioneve të Bashkimit Evropian do të zgjasë pesë vjet, një periudhë kjo gjatë së cilës vendet e rajonit do të duhej të përmbushnin reformat e kërkuara për integrim. Por, sa do të mund të përparojë Kosova në rrugën evropiane?

“Në mandatin pesë vjeçar maksimumi që mund të pritet le ta themi është që Kosova në qoftë se rritet niveli i zbatimit të reformave evropiane, ta fitoj statusin e kandidatit dhe ta marr lëvizjen e lirë në zonën Shengen, po flas në këtë mandat. Po ashtu edhe për vendet tjera, maksimumi që mund të arrihet në qoftë se Serbia arrin një marrëveshje me Kosovën mund të shtyj tutje procesin negociator mirëpo unë e shoh shumë të vështirë edhe në mandatin e ardhshëm pesë vjeçar që të keni një nga vendet e Ballkanit Perëndimor si pjesë e Bashkimit Evropian”, tha Taulant Kryeziu nga instituti EPIK.

“Kjo është një fije shprese për Kosovën dhe ne do të duhej ta shfrytëzonim këtë moment që të shtyhen përpara më seriozisht edhe agjendën sepse siç e dimë edhe ne nuk jemi duke i kryer si duhet detyrat e shtëpisë ku plani kombëtar për zbatimin e MSA-së edhe përmbushja e reformave nuk është në nivelin e duhur”, tha Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës.

Njohësit e integrimeve thonë se Kosova ndodhet në një gjendje shumë të pafavorshme kundrejt integrimeve për shkak të mungesës së zhvillimit të brendshëm që ka të bëjë me reformat dhe nga mosnjohja e saj nga pesë vende të Bashkimit Evropian. Ata thonë se megjithatë, Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç që të përmbushë detyrimet që dalin nga integrimet evropiane pavarësisht brishtësisë së Bashkimit Evropian.

Kosova deri më tani ka përfituar marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, por mbetet e fundit në proceset integruese në rajon. Ajo mbetet edhe vendi i vetëm që qytetarët e saj nuk mund të udhëtojnë pa viza drejt Bashkimit Evropian.