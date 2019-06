Tiranë: Rama dhe Basha përplasen për zgjedhjet

Drejtuesit e dy partive kryesore Edi Rama dhe Lulzim Basha, komentuan secili nga pozicionet e veta të pandryshuara zgjedhjet e sotme vendore.

Të dy i panë zhvillimet e sotme si konfirmim të njëkahshme për hapat e ndjekura nga dy partitë më të mëdha. Ajo që për zotin Basha është “refuzim me mospjesëmarrje”, për zotin Rama shihet si “fitore e Shqipërisë Europiane”.

Kryeministri Edi Rama tha në mbrëmje se në votimet e sotme fitoi e ardhmja, shteti, qytetaria edhe shpresa.

“Fitoi me të drejtë e dinjitet Shqipëria e nesërme Evropiane. Humbi me të drejt dhe turp Shqipëria e djeshme. Ishte një ditë e vështirë mbase më e vështira në betejat e deri sotme të Shqipërisë” - tha zoti Rama, duke u ndërprerë nga duartrokitjet e përkrahësve socialistë.

Zoti Rama tha se dora e tij ishte e shtrirë ndaj opozitës, për negociata pa kushte mbi reformën zgjedhore, por aspak për reformën gjyqësore.

“Nëse duan paqe politike, paqe do të kenë, dhe jemi gati për të bashkëpunuar në rrugën e integrimit europian” - tha ai. Nga ana tjetër, zoti Rama shtoi se fitorja e sotme është një borxh i madh ndaj qytetarëve, të cilët kanë pritshmëri edhe më të mëdha nga administrata socialiste si në 4 vitet e ardhshme në bashki, ashtu edhe në 2 vitet e ardhshme në qeverisje.

Drejtuesi i PS-së dhe i qeverisë, Rama, theksoi se do të ketë një reflektim në korrik, që do të nisë me një analizë të thellë jo vetëm për qeverisjen, por edhe brenda parties, duke hapur PS-në për një politikë të re. “Shqipëtarët na besuan sërish, por do të kenë më pak durim për rezultate më të mira në qeverisjen tonë dhe aq më pak mund të mirëkuptojnë gabime apo lajthitje. Me besimin e tyre ata kanë vënë në një borxh të ri, të cilin duhet ta përmbushim” - tha zoti Rama.

Por kryetari i Partisë Demokratike të opozitës, Lulzim Basha, tha në mbrëmje se shqiptarët e braktisën masivisht votimin njëpartiak e të paligjshëm të socialstëve. “85 për qind e votuesve të regjistruar refuzuan votimet e paligjshme moniste. Edi Ramën sot e bojkotuan edhe socialistët” - tha ai.

Zoti Basha tha se votimet e Partisë Socialiste u karakterizuan nga manipulime masive, rezultate të paracaktuara, blerje votash, kërcënime, përdorim të burimeve publike dhe administratës shtetërore, votime të shumëfishta nga i njëjti person, mbushje kutish dhe shkelje të tjera të rënda.

“Mbi 150 mijë punonjësit publikë janë kërcënuar me pushim nga puna, nëse nuk votojnë së bashku me familjarët e tyre. Thuajse e gjithë vota e sotme është vota e sektorit publik, e rrogëtarëve të shtetit, e marrë nën kërcënim dhe dhunim të vullnetit të lirë të punonjësve dhe familjarëve të tyre” - tha zoti Basha.

Ai tha se me Edi Ramën në krye në Shqipëri nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke u ndihmuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që shkeli, sipas tij, çdo nen të Kushtetutës dhe çdo gërmë të ligjit.