Shqipëri, mbyllet numërimi për 29 bashki

Në Shqipëri po vijo numërimi i fletëve të votimit për zgjedhjet e zhvilluara dje për 61 kryetarët dhe këshillat e rinj bashkiak në të gjithë vendin. Deri pak para mesditës, procesi kishte përfunduar në 29 bashki të vogla, në tre të tjera nuk ka nisur ende, ndërsa po vijon në 29 bashkitë e tjera.

Bëhet fjalë për një proces që thjesht duhet përmbyllur nga pikëpamja zyrtare, pasi rezultati nuk përbën suprizë, duke qenë se në thuajse gjysmën e bashkive kandidatt socialitë nuk kishin asnjë rival përballë. Partitë kryesore të opozitës I bojkotuan këto zgjedhje, duke bërë kështu të mundur që sikur më parë, i gjithë pushteti vendor të kontrollohet nga një forcë e vetme politike.

Opozita ndërkohë, siç deklaroi dhe mbrëmë kryetari demokrat Lulzim Basha, po flet për manipulime masive të procesit sipas saj. Ndërsa shifra e 21.6 përqind e pjesmarrjes e deklaruar mbrëmë nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve cilësohet e rreme, sot përfaqësuesit e opozitës thanë se “Edi Rama po kryen një manipulim masiv të rezultatit të votimit të tij monist, ku vetë votoi, vetë numëroi, vetë vulosi”, u shpreh përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike, Ivi Kaso. “Në votimet moniste të Edi Ramës dalin më shumë vota në kuti sesa ishte pjesëmarrja zyrtare e deklaruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe ky nën kontrollin e Edi Ramës dhe që manipuloi gjatë gjithë ditës pjesëmarrjen e votuesve”, u shpreh zoti Kaso, duke ju referuar mospërputhjes së shifrave në të paktën 6 bashki. Të njejtin fakt e kish denoncuar më parë dhe nënkryetari i Lëvizjes socialiste për integrim Petrit Vasili.

Por zëdhënësja e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve Drilona Hoxhaj, reagoi sot duke shpjeguar se “të dhënat e pasqyruara nga KQZ në intervale periodike kohore gjatë ditës së djeshme dhe që gjenden edhe në faqen onlinë të institucionit, janë informacione të siguruara në rrugë operative (me telefon) nga Komisionet e Qendrave të Votimit. Është theksuar disa herë se, këto nuk janë rezultate përfundimtare, dhe si të tilla mund të ketë edhe mospërputhje, të cilat me seriozitetin më të madh do të adresohen nga KQZ në momentin e nxjerrjes së rezultatit përfundimtar të votimit”, theksoi zëdhënësja.

Ajo sqaroi më tej se “kjo është një vendimmarrje shumëvjeçare e legjislatorit shqiptar përmes Kodit Zgjedhor dhe vendimmarrjes së KQZ-së ndër vite që, në dilemën për të mos dhënë asnjë informacion apo për të dhënë një informacion paraprak, ka zgjedhur këtë fundit, në mënyrë që ti mbajë qytetarët të informuar, por pa pretenduar saktësinë absolute, e cila vjen vetëm në përfundim të procesit. Ky është një fenomen – deklaroi zëdhënësja - i cili është evidentuar në çdo proces zgjedhor, por duke qenë se vëmendja kryesore ka qenë tek rezultati, ndërkohë që aktualisht është edhe tek pjesëmarrja, këtë radhë po evidentohet me dukshëm”.