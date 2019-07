Meta replikon me ambasadorin e BE-së, Soreca

Në Shqipëri, pas sulmeve të hapura që drejtoi dje ndaj komunitetit ndërkombëtar, presidenti ilir Meta u përfshi sot në replika direkte me ambasadorin e Delegacionit europian Luigi Soreca dhe komenteve të tij mbi nevojën e një angazhimi urgjent të forcave politike në dialog. Ambasadori Soreca theksoi gjithashtu se duhet të rinisë me shpejtësi reforma zgjedhore ndërsa nënvizoi se zbatimi i Reformës në Drejtësi është i pakthyeshëm. Zoti Meta ju drejtua me një sërë pyetjesh ambasadorit Soreca duke vënë në dyshim nëse realisht ai kishte qenë në favor të nxitjes që më parë të dialogut mes palëve dhe pse ai nuk kishte mbështetur vendimin e Kreut të shtetit për anullimin e datës së zgjedhjeve

Në postimin e tij në Facebook ambasadori i Delegacionit Europian Luigi Soreca nuk përmend fare deklaratat e djeshme të presidentit Ilir Meta, po duket se vlerësimet e tij ishin qartazi një reagim ndaj sulmit të fortë që Kreu i Shtetit shqiptar bëri dje ndaj komunitetit ndërkombëtar, ku ambasada amerikane dhe Delegacioni i Bashkimit europian ngjanin të ishin shënjestra kryesore. “Është koha që qeveria shqiptare, opozita dhe institucionet të tregojnë pjekuri dhe të angazhohen urgjentisht në dialog për të kapërcyer situatën politike aktuale. Është gjithashtu koha të ecet përpara me reformat e sundimit të ligjit”, shkruan zoti Soreca.

Ambasadori i Delegacionit Europian thekson gjithashtu se “duhet të rinisë me shpejtësi puna ndërpartiake për reformën zgjedhore. Të gjitha institucionet shqiptare dhe liderët politikë duhet të përqëndrojnë përpjeket e tyre në këto objektiva, në kuadër të vendimit të rëndësishëm të Këshillit Evropian në tetor. Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë plotësisht Shqipërinë dhe qytetarët e saj, të cilët besojnë fuqimisht në të ardhmen evropiane të vendit të tyre" shkruan zoti Soreca.

Por pak pas publikimit të komenteve të tij, Presidenti Ilir Meta ju drejtua personalisht ambasadorit të Delegacionit europian me një seri pyetjesh ku që në krye, ai vë në dyshim nëse zoti Soreca ka qenë realisht i interesuar për dialogun mes palëve, ndërsa e pyet dhe nëse ai kishte marrë ose jo ndonjë nismë konkrete në këtë drejtim dhe pse nuk kishte kërkuar mbështetjen e presidentit shqiptar.

Zoti Meta po ashtu duket të jetë kritik ndaj faktit që pse nuk u mbështet vendimi i tij për anullimin e datës së zgjedhjeve, apo dhe dekreti i mëpasshëm për datën e re më 13 Tetor, duke pyetur se cili ishte qëndrimi i ambasadorit lidhur me këtë datë, ndonëse komuniteti ndërkombëtar qartazi u rreshtua në favor të mbajtjes së zgjedhjeve në datën e paracaktuar më 30 qershor. Por zoti Meta citon qëndrimin e dy anëtarëve të Bundestagut gjerman të cilët propozuan shtyrjen e datës së zgjedhjeve si mundësi për hapjen e dialogut.

Presidenti shqiptar pranon se i ka bërë të qartë ambasadorit Soreca që kur ai mori detyrën se ka patur vërejtje për Delegacionin e BE, i cili sipas tij “gjatë gjithë këtyre viteve nuk ka bërë përpjekjet më të mira për të nxitur një dialog real midis palëve”.

Zoti Meta gjatë komenteve të tij dje foli me tone të ashpra mbi zbatimin e Reformës në Drejtësi e cila sipas tij është devijuar nga kryeministri Edi Rama, ndërkohë që përsëriti akuzat për qëndrime politike të mbajtura nga misioni europian Euralius. Për këtë çështje Presidenti shprehet se do të vijojë në një moment të dytë, ndërkohë që nga ana e tij ambasadori Soreca shkruan se “zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon dhe është i pakthyeshëm. Fokusi tani është krijimi i SPAK dhe rikthimi i funksionalitetit të Gjykatës Kushtetuese. Sapo të përfundojë procesi rigoroz i rivlerësimit të kandidatëve, SPAK do bëjë të mundur që Shqipëria të rrisë më tej luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa Gjykata do të qartësojë të gjitha çështjet e pazgjidhura në lidhje më të drejtat kushtetuese, përfshi çështjet zgjedhore”.

Ambasadori Soreca thekson gjithashtu se “lufta kundër korrupsionit duhet të vazhdojë në mënyrë të përditshme. Prokuroria duhet të hetojë çdo formë të dyshuar të korrupsionit, përfshi shkeljet zgjedhore dhe blerjen e votave, në zbatim të ligjeve ekzistues. Për të konfirmuar që cikli i drejtësisë penale funksionin efektivisht është gjithashtu e rëndësishme që gjykatat të japin dënime përfundimtare mbi akuza të pazgjidhura për çështje serioze të krimit të organizuar”, saktëson ambasadori i Delegacionit Europian.