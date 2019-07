Pensilvania mban gjallë trenat me avull

Për shumë njerëz, trenat e dikurshëm me avull sjellin një ndjenjë kureshtjeje. Amerika për 175 vjet me radhë ka patur trena me qymyr duke filluar që nga vitet 1830. Ky lloj transporti luajti një rol vendimtar në revolucionin industrial dhe zgjerimin e Amerikës. Vizitorët sot mund të përjetojnë një udhëtim me sistemin e trenave më të vjetër amerikanë në një linjë prej 7 kilometrash në Ronks të shtetit Pensilvania.

Hekurudha Strasurg e vitit 1832 mban ende gjallë ndjesinë e së kaluarës. Steve Barrall është menaxher i stacionit të hekurudhës.

“Duam që njerëzit të përjetojnë trenat me avull të shekullit të kaluar, ashtu si kanë qënë në atë kohë.”

Disa lokomotiva me avull me vagonat prej druri të restauruar ofrojnë një udhëtim prej 45 minutash në fshat. Kjo hekurudhë e shkurtër në të kaluarën lidhte pasagjerët dhe mallrat me një hekurudhë më të madhe që bënte lidhjet me qytetet kryesore.

“Në atë kohë kjo ishte lidhja e Stasburgut me botën e jashtëme”, thotë Steve Barall.

Kjo kabinë e klasit të parë të kujton njerëzit që ishin në gjendjetë shpenzonin më shumë për një udhëtim më të rehatshëm. Robert është një nga vizitorët.

“Trenat janë pjesë e strukturës së këtij vendi dhe në fakt të shumë vendeve në mbarë botën. Është kënaqësi të kthehesh mbrapa e të shikosh se si fuksiononin trenat.”

“Ishte kënaqësi kthimi në të kaluarën dhe ritmi i ngadaltë”, thotë Carol.

“Është kënaqësi të udhëtosh në të shkuarën dhe të shijosh peisazhet”, thotë një tjetër vizitore.

Aty pranë gjendet Muzeumi i Hekurudhave të Pensilvanisë, një prej muzeumeve më të mëdha amerikane opr historinë e herkurudhave. Patrick Morrison është Drejtor i Muzeumit të Hekurudhave të Pensilvanisë.

“Kemi rreth 100 paisje pjesë përbërëse të hekurudhave që nga vagonat dhe lokomotivat. Por ruajmë edhe uniformat e punonjësve apo enët e kuzhinës.”

Ai thotë se lokomotivat gjigande me avull i joshin vizitorët sot si dikur në të kaluarën.

“Mjafton ideja e diçkaje të fuqishme që tërheq shumë vagona mallrash dhe pasagjerësh që të hopnotizojë shumë njerëz.”

Kjo duket qartë tek turistët në vagonin e trenit. Në “Motelin Red Caboose”, që duket nga treni i pasagjerëve, mysafirët mund të kenë shansin të shijojnë ndjesinë e shekullit të kaluar. Tyler Prickett është pronar i motelit.

“Turistët kanë shansin të shijojnë një natë sikur të ishte në muzeum. Ky është moteli më i madh i modelit të asaj kohe sipas Librit të Rekordeve Guinnes.”

Kjo mban gjallë edhe nostalgjinë e trenave të vjetër.

“Më pëlqen të sodis këto pamje nga treni”, thotë pasagjeri Richard Prindle.