Qeveria franceze, masa kundër dhunës në familje

“E dimë se gratë që qëndrojnë me një partner abuziv, përgjithësisht dorëzohen për shkak të mungesës së burimeve materiale dhe financiare për të jetuar me fëmijët e tyre. Do të mobilizojmë 5 milionë Euro të tjera për të krijuar 1 mijë vende akomodimi dhe strehimi emergjence. 250 strehëza emergjence do të krijohen në vitin 2020 për të siguruar sigurinë e menjëhershme. Ministria e Strehimit do të krijojë 750 të tjera nëpërmjet fondit të strehimit të përkohshëm. Kjo do të ketë prioritet gratë që largohen me fëmijët e tyre. Nuk do të jetë strehë emergjence kolektive dhe mund të rrinë nga 6 muaj deri në 1 vit”, tha Kryeministri Philippe.