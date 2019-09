Histori suksesi: Julia Stefani tregon mbi përvojën amerikane

Në Tiranë, ekspertja e biznesit Julia Stefani bisedoi me gjimnazistët e organizatës “Code for Albania” mbi shkollimin dhe karrierën e saj të suksesshme në SHBA.

Julia ishte disa vite më parë një maturante me rezultate të larta në kryeqytetin shqiptar, ndërsa sot punon në firma të njohura në SHBA.

Julia Stefani është tashmë një menaxhere biznesi me përvojë shumëvjecare në drejtimin e ekipeve të teknologjisë në Silicon Valley.

Ajo bisedoi për disa orë në Tiranë me të rinjtë e organizatës Code for Albania mbi jetën dhe sfidat e saj universitare në SHBA, studimet dhe punësimet e saj në në kompaninë Sofin (Social Finance), e më parë në Facebook, Trip Adviser dhe Xpedia. Gjithçka nis nga studimi i fortë në një shkollë të mirë, thotë ajo.

“Universitetin e kam bërë në SHBA. Sistemi arsimor atje më është dukur shumë ndihmues, ka shumë mundësira gjatë fakultetit që të ndërrosh mendje, ka konsulentë që të ndihmojnë për të zgjedhur klasat, ndaj nuk më dukej e vështirë. Këtu në Shqipëri kisha një përgatitje të fortë, sidomos në gjuhë, madje kam përshtypjen se në Shqipëri shkolla ëhstë më e vështirë se sa në SHBA, sepse atje programet janë më të kuptueshme e më të qarta në sensin logjik të lëndëve” - tha zonja Stefani.

Takimi u organizua nga Qendra Alfa Plan, ndërsa shumica e pjesëmarrësve ishin anëtarë të “Code for Albania”, një organizatë jofitimprurëse e krijuar nga studentë shqiptarë, që kanë studiuar në SHBA.

“Takimi ishte shumë interesant, Julia na tregoi se si rodhi jeta e saj në SHBA nga shkolla e deri në Silicon Valley, ku punon shumë. Ajo është shumë frymëzuese për ne pjesëtarët e “Code for Albania”, është një shembull shumë i mirë për ne. Edhe mund të arrijmë shumë me studim dhe punë të fortë” - thotë gjimnazisti Sidi Koka.

Edhe Tea Aliaj është entuziaste, sidomos për faktin, që kjo histori suksesi i përket një vajze shqiptare, të cilat në Shqipëri i përfshin mosbesimi i shoqërisë.

“Julia është një frymëzim për vajzat shqiptare, aq sa të thuash: Ok, Kështu do të bëj edhe unë., do ia dal edhe unë, do të zgjedh këtë degë. Për ne vajzat prindërit thonë: Ok, ti u pranove te “Code for Albania”, një program i mrekullueshëm, por a je e sigurtë se do ta bësh këtë gjë? Sepse informatika, shkencat kompjuterike nuk janë për vajzat. Ndaj kjo bisedë ishte shumë e frytshme, sepse pamë që edhe vajzat mund t’ia dalin” - tha Tea Aliaj, nxënëse e shkolës “Servete Maçi” në Tiranë.

Endrit Mulosmani studion në shkollën e njohur “Harry Fultz”. Ai thotë se përballë informacionit të pamjaftueshëm, të rinjtë kanë nevojë të takojnë njerëz kurajoza si Julia.

“Më pëlqeu shumë mënyra se si Julia Stefani studioi në SHBA, shkoi edhe punon në SHBA dhe ka çarë jetën. Për mua ajo ëhstë shembulli i një rruge të shtruar për t’u ndjekur. Duke parë përvojat e shumë personave si Julia edhe unë do të mund të çaj më lehtë në shkollë e në punë. Edhe kur unë të jem në vendin e Julias do t’u jap të rinjve përvojën time, që t’ua bëj më të thjeshtë breit që do të vijë pas meje” - Endrit Mulosmani nga shkolla “Harry Fultz”.

Julia Stefani foli gjatë mbi studimet e saj në Shqipëri dhe në SHBA, foli hapur mbi vështirësitë, që kapërceu me këmbëngulje të madhe, duke theksuar se asnjë sukses nuk vjen pa shumë përpjekje.

“Të punojnë fort në mësime, të shohin lidhjet dhe përvojat e ndryshme, njerëz që i kanë kaluar ato përvoja; thjesht duke dëgjuar të tjerët edhe të rinjve u duket më pak e huaj sprova e asaj fushe” - thotë Julia Stefani.

Shqipëria ka shumë të rinj me talente edhe në fushat e teknologjisë dhe shkencave natyrore. Shembuj si Julia, thonë ata, përvoja më e mirë që ata duan të shohin dhe dëgjojnë si udhërrëfyes në labirintet e universitetit dhe në tregjet aktuale të punësimit brenda dhe jashtë vendit.