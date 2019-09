Ngadalësimi ekonomik, bankat qendrore pa arsenalin e duhur për ta shmangur

Konsumatorët janë tashmë nxitësit kryesorë të rritjes globale, sipas bankës amerikane JPMorgan Chase, e cila thotë se volumi i shitjeve globale me pakicë u rrit me 4.8% gjatë tremujorit të fundit. Kjo rritje në shpenzimet e konsumit është ndoshta falë tregjeve kompakte të punës. Por, prodhuesit ka gjasa të ulin sërish ritmin e punësimeve, duke ulur kështu rrjedhimisht edhe shpenzimet e njësive familjare.

Zyrtarët e Rezervës Federale amerikane do të takohen më 18 shtator për të vendosur se si duhet të veprojnë për normat e interesit. Presidenti i Rezervës Federale të Bostonit, Eric Rosengren, ka deklaruar tashmë se ulja e interesave tani, do të ishte një gabim, megjithëse ka shenja se do të ulet niveli fillestar i huadhënies.

“Nuk ka nevojë të qetësosh gjërat në një moment kur nuk të duhet, pjesërisht pasi nuk do ta kesh më kur të të duhet dhe pjesërisht pasi ka efekte dytësore ulja shumë poshtë e normave të interesit. I inkurajon njerëzit t’u hyjnë projekteve me më shumë rrezikshmëri”, i tha gazetës zoti Rosengren.

Në Evropë dhe Japoni, normat e interesit janë tashmë praktikisht negative. Me normat e bankave qendrore shumë të ulëta gjithkund tjetër, frika është se nuk mund të pritet shumë nga ulja e tyre e mëtejshme. A do të shtrëngohen më tej qeveritë duke ulur taksat për të stimuluar kërkesën dhe duke nxitur huamarrjen për të shpenzuar për infrastrukturën dhe për të investuar?

Ka edhe shqetësime në këtë drejtim. Shumë vende janë të zhytura në borxhe publike historikisht të larta dhe kanë shpenzuar tashmë miliarda në bono, si pjesë e përpjekjeve për të nxitur rritjen. Huamarrja e mëtejshme është e rrezikshme, nëse prodhimi i përgjithshëm bruto nuk rritet. Monedhat do të fillojnë të zhvlerësohen. Huadhënësit do të fillojnë të kërkojnë norma më të larta interesi. Do të arrihet në pikën kulmore kur të ardhurat do të bien.