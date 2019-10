Rick Perry thotë se dorëheqja e tij nuk ka lidhje me Ukrainën

Sekretari për energjinë Rick Perry tha të premten se debatet lidhur me Ukraninën nuk kanë asnjë lidhje me dorëheqjen e tij. Ai shtoi gjithashtu se nuk e di ende nëse do të bashkëpunojë me Dhomën e përfaqësuesve në hetimet që mund të çojnë në procesin për shkarkimin e presidentit.