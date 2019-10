Politika e jashtme e Presidentit Trump ngjall kundërshti në Uashington

Që nga marrëveshjet në prapaskenë me Ukrainën dhe deri tek tërheqja e forcave amerikane nga Siria, Presidenti amerikan Donald Trump ka ndjekur mendimin e tij për sa i përket politikës së jashtme. Por, vendimi për Sirinë ka ngjallur kundërshtime të mëdha në Uashington. Madje për Ukrainën, kritikët thonë se Presidenti Trump anashkaloi diplomatët e karrierës për të avancuar interesat e tij ndaj një rivali të mundshëm në zgjedhje.

Një deklaratë me shkrim e njërit prej tyre përshkruan se si Shtëpia e Bardhë anashkaloi kanalet normale diplomatike për t’i bërë presion Ukrainës që të hetojë demokratët dhe ish nënpresidentin Biden në shkëmbim të ndihmës ushtarake.

“Ideja se asistenca ushtarake do të pezullohej për arsye të tilla politike, për t’i shërbyer fushatës së rizgjedhjes së presidentit, është një shkelje e rëndë e detyrës së presidentit për të mbrojtur sigurinë tonë kombëtare”, tha Ligjvënësi demokrat Adam Schiff, Kryetar i Komisionit të Zbulimit të Dhomës së Përfaqësuesve.

“Kemi agjensi të cilave u janë përcaktuar zonat brenda qeverisë ku kanë për detyrë të hetojnë. Nëse Presidenti Trump do të donte që të hetoheshin Biden-at për aktivitet e tyre atje, atëherë duhej të ishte bërë përmes kanaleve diplomatike”, thotë Shannon Bow O’Brien, e Universitetit të Teksasit në Austin.

“Është sistemi i kontrollit dhe balancës, ku agjensitë barazlargojnë njëra-tjetrën dhe ku hartues të mençur dhe me eksperiencë të politikave përballen me zgjidhjet dhe pasojat e dështimeve diplomatike, si dhe me praktikat më të mira ushtarake”, thotë Mike Newton, i Shkollës Juridike të Universitetit Vanderbilt.