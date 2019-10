Trupat ruse futen në pjesët verilindore të Sirisë

Në pjesët verilindore të Sirisë, me poligonet ushtarake apo bazat amerikane të boshatisura ose shkatërruara pas tërheqjes nga rajoni, ka filluar dislokimi i trupave ruse.

Sipas medias ruse, përforcimet mbërriten atje të premten, me 300 policë ushtarakë shtesë dhe 20 automjete të blinduara që përgatiteshin të dislokohen përgjatë kufirit mes Sirisë dhe Turqisë. Kjo është pjesë e marrëveshjes që Moska negocioi me Ankaranë për dhënien fund të luftimeve me forcat kurde, të cilat mbështeteshin nga Shtetet e Bashkuara.

“Shtetet e Bashkuara kanë qënë aleati më i ngushtë i kurdëve vitet e fundit. Por trupat kurde u braktisën, dhe në thelb u tradhëtuan”, citon media ruse të ketë thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov.

Në Bruksel, Sekretari amerikan i Mbrojtjes Mark Esper u duk skeptik, ndërsa hodhi dyshime mbi lëvizjet e Moskës.

“Pas gjashtë muajsh do të shohim se si po vepron Rusia në kufirin mes Sirisë dhe Turqisë. Do të shohim çfarë ndikimesh ka mbi Rusinë, mbi interesat e saj”, tha zoti Eseper të enjten në Bruksel, para një takimi me homologët nga vendet e NATO-s.

Ndërkohë këtu në kryeqytetin amerikan, Shtëpia e Bardhë paralajmëroi se veprimet e Kremlinit nuk do të kalojnë pa u vënë re.