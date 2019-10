Dhoma e Përfaqësuesve pritet të votojë rezolutën për procedurën e shkarkimit

Dhoma e Përfaqësuesve pritet të miratojë të enjten një rezolutë që vë në lëvizje zyrtarisht procesin përmes së cilit komisionet do të vazhdojnë hetimin për të përcaktuar nëse Presidenti Trump duhet të përballet me shkarkim.

Votimi ka gjasa të tregojë përçarjen në Dhomën e Përfaqësuesve mes demokratëve të shumicës, udhëheqësit e së cilëve kishin argumentuar se nuk ishte e nevojshme një rezolutë e tillë për ta bërë procesin legjitim dhe pakicës republikane që deri tani e ka kundërshtuar hetimin duke thënë se është një proces shumë hermetik dhe se atyre nuk u është dhënë një rol i barabartë

"Po e ndërmarrim këtë hap për të eliminuar çdo dyshim nëse administrata e Presidentit Trump mund të bllokojë dokumenta, të pengojë dëshmitarët, të shpërfillë thirrjet e autorizuara për detyrim paraqitjeje, apo të vazhdojë të pengojë Dhomën e Përfaqësuesve”, tha kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi në një letër për ligjvënësit demokratë.

Kryetari i shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell tha se rezoluta nuk sjell drejtësi dhe nuk siguron procesin e duhur për hetimin.

"E kuptoj që shumë demokratë të Dhomës së Përfaqësuesve e kishin marrë vendimin për shkarkim, vite më parë. Por normat tona bazë të drejtësisë nuk zhduken, thjesht sepse demokratët e Uashingtonit kanë vendosur kështu”, tha ai.

Deri tani, komisionet e Dhomës së Përfaqësuesve për Zbulimin, Marrëdhëniet me Jashtë dhe Mbikqyrjen kanë dëgjuar dëshmi me dyer të mbyllura nga diplomat dhe zyrtarë të tjerë, ndërsa hetojnë nëse duhet votuar që zoti Trump të shkarkohet se ka nxitur një vend të huaj, Ukrainën që të gjejë informacion dëmtues për një rival politik me qëllimin për të shtuar shanset për rizgjedhjen e vet.

Rezoluta bën thirrje për mbajtjen e seancave publike dhe më pas Komisioni i Zbulimit t’i dorëzojë një raport me përfundime dhe rekomandime Komisionit Juridik të Dhomës së Përfaqësuesve, që do t’i rekomandojë gjithë Dhomës së Përfaqësuesve nëse duhet mbajtur votimi për shkarkim apo jo.

Komisionet do të dëgjojnë të enjten dëshminë e Timothy Morrisonit, që ishte këshilltari kryesor i zotit Trump për çështjet ruse dhe evriopiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare deri të mërkurën kur dha dorëheqjen.

Demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve thanë të mërkurën se duan të dëgjojnë edhe dëshminë e ish-këshilltarit të Sigurisë Kombëtare, John Bolton dhe kërkuan që ai të dëshmojë javën e ardhshme.

Disa dëshmitarë të tjerë kanë thënë se zoti Bolton ishte thellësisht i shqetësuar se avokati personal i zotit Trump, Rudy Giuliani, po punonte pas skenave për t’i bërë presion Ukrainës që të hetonte demokratët dhe kandidatin demokrat për president, Joe Biden duke e akuzuar për korrupsion. Nuk ka asnjë provë se një akuzë e tillë është e justifikuar.

Kritikët thonë se zoti Giuliani po bënte “politikë të jashtme në hije” pas shpinës së Departamentit të Shtetit. Sipas dëshmive, zoti Bolton e kishte krahasuar atë që po bënte zoti Giuliani “një pazar droge” dhe se ai nuk donte absolutisht të kishte të bënte me veprimet e tij.

Zoti Trump e shkarkoi zotin Bolton muajin e kaluar pas mosmarrëveshjeve për disa çështje, përfshirë Ukrainën.

Një nga personat që dëshmuan të mërkurën, eksperti i Ukrainës Christopher Anderson, tha se zoti Bolton i kishte thënë të kishte kujdes në komunikimet me zotin Giuliani, i cili sipas tij mund të ndërlikonte përpjekjet diplomatike për të përmirësuar lidhjet mes Uashingtonit dhe Kievit.

Një tjetër zyrtare e Departamentit të Shtetit, Catherinë Croft tha se ajo kishte marrë telefonata të shumta të pashpjegueshme nga Robert Livingston, një ish-ligjvënës republikan amerikan i kthyer në lobist, ku i thoshte asaj se Marie Yovanovitch, ambasadorja amerikan në Ukrainë, duhet të pushohej nga puna.

Ajo tha se zoti Livingston e cilësoi ambasadoren Yovanovitch si një "mbështetëse të Obamës" dhe "të lidhur me George Soros", një përkrahës i njohur i kauzave liberale dhe demokratëve amerikanë kundër Presidentit Trump.

"Nuk ishte e qartë për mua në atë kohë, dhe as tani - në drejtimin e kujt ose me shpenzimet e kujt zotin Livingston po kërkonte largimin e ambasadores Yovanovitch", tha zonja Croft.

Administrata Trump në fillim të këtij viti thirri ambasadoren Yovanovitch nga Ukraina, disa muaj para se të përfundonte mandati i saj dhe e shkarkoi atë. Ajo i ka thënë komisioneve hetimore për shkarkimin e Presidentit se u pushua nga puna për shkak të "pretendimeve të pabaza dhe të rreme nga njerëzit me motive të dyshimta".

Ndërkohë në Senat, i emëruari nga Presidenti Trump për t’u bërë ambasadori i ri në Rusi, John Sullivan, tha në seancën për konfirmimin e tij se e dinte se zoti Giuliani kishte rol në përpjekjet për të shkarkuar ambasadoren Yovanovitch.

I pyetur nëse një president duhet t’i kërkojë një qeverie të huaj të hetojë kundërshtarët politikë, zoti Sullivan u përgjigj se “nuk mendoj se kjo përputhet me vlerat tona”.

Zoti Trump e ka quajtur hetimin për procesin e shkarkimit një gjueti shtrigash dhe një sajesë. Ai e ka përshkruar telefonatën me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy, në qendër të hetimit si “të përkryer”.