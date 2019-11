Ministri Heiko Maas thekson në Shkup mbështetjen gjermane për integrimin në BE

Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas shkoi të mërkurën në Shkup për t’u treguar autoriteteve maqedonase se ky vend është shumë i rëndësishëm sikundër dhe procesi i integrimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ai la të kuptohej se Gjermania po e shton ndihmën për Maqedoninë e Veriut në këtë drejtim. Zoti Maas tha se Berlini po pret propozimet e Francës lidhur me reformën e metodologjisë së procesit negociues me Bashkimin Evropian, ndërkohë që theksoi nga ana tjetër pakënaqësinë e qeverisë gjermane me vendimin e Këshillit Evropian në takimin e nivelit të lartë në Bruksel për të mos lejuar hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

Shefi i diplomacisë gjermane tha në Shkup se “mund të llogaritni në mbështetjen e Gjermanisë”. Ai, ndërkohë tha se ka diskutime mbi “non paper”-in e dërguar nga Franca mbi reformat e procesit të zgjerimit të BE-së, por se ende nuk ka një propozim përfundimtar. Heiko Maas duke folur në një konferencë shtypi tha se nuk pret që propozimi të bëjë ndryshime të mëdha për sa i përket integrimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

Ministri i jashtëm gjerman, Maas vuri në dukje arritjet që ka shënuar Maqedonia e Veriut, sidomos me ndryshmin e emrit, ndërsa theksoi se vendi i tij dëshiron që të merret një vendim për hapjen e bisedimeve me BE-në.

Megjithatë, zoti Maas tha se tema mbi sundimin e ligjit, për shkak të pritshmërive të qytetarëve është e një rëndësie të ve[antë. “Kjo është e rëndësishme për të gjithë BE-në dhe pikërisht në këtë fushë duhet të vazhdojnë reformat”, nënvizoi kryediplomati gjerman.

Nga ana tjetër, kolegu i tij maqedonas, Nikolla Dimitrov tha se më mirë do të ishte që vendi i tij dhe Shqipëria të shkonin së bashku, në paket, drejt integrimit evropian, por në të kundërtën, vlerësimet duhet të bëhen veç e veç për arritjet e secilit shtet aspirues për integrim në BE, duke besuar në këtë mënyrë se vendi i tij ka bërë jo vetëm reforma madhore por dhe sakrifica për t’iu afruar Bashkimit Evropian. “Më mirë një se asnjë (në BE)”, u shpreh Dimitrov.

Ministri Heiko Maas u prit edhe nga Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski dhe nga Kryeministri Zoran Zaev.