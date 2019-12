Presidenti Trump sulmon demokratët për procesin e shkarkimit

Presidenti amerikan Donald Trump kritikoi të martën ligjvënësit ligjvënës demokratë për ngritjen e akuzave si pjesë e një procesi për shkarkimin e tij ndërsa vazhdon të jetë e paqartë situata lidhur me procesin gjyqësor që do të zhvillohet në Senat.

"Ata na trajtuan shumë padrejtësisht dhe tani kërkojnë të trajtohen në mënyrë të drejtë në Senat", u tha zoti Trump gazetarëve në vendpushimin e tij në Mar-a-Lago në Palm Beach të Floridës.

Zoti Trump kritikoi në mënyrë specifike kryetares e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi për shtyrjen pa afat të dërgimit të akuzave në Senatin e kontrolluar nga republikanët, në mënyrë që të nisë procesi i gjykimit.

"Ajo i urren të gjithë ata që kanë votuar për mua dhe Partinë Republikane. Ajo po i bën një shërbim të keq këtij vendi”, tha zoti Trump.

Në një votim sipas linjave partiake, Dhoma e Përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët miratoi të mërkurën e kaluar dy akuza ndaj Presidentit Trump, gjë që e bën atë presidentin e tretë në historinë 243-vjeçare të vendit ndaj të cilit ngrihen akuza me qëllim shkarkimin e tij. Presidenti Trump akuzohet se ka abuzuar me detyrën për përfitim politik dhe për pengim të përpjekjeve të Kongresit për të hetuar veprimet e tij.

Javën e kaluar, udhëheqësi republikan Mitch McConnell hodhi poshtë thirrjet e udhëheqësit të demokratëve në senat, Chuck Schumer për të dëgjuar dëshminë e katër zyrtarëve gjatë gjyqit për procesin e shkarkimit në senat, përfshirë Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare John Bolton dhe Shefin në Detyrë të Personelit, Mick Mulvaney. Ata kishin refuzuar të dëshmonin gjatë hetimit për procesin e shkarkimit në Dhomën e Përfaqësuesve.

Megjithatë të hënën, senatori McConnell e zbuti qëndrimin e tij, duke thënë se republikanët nuk kanë përjashtuar mundësinë e thirrjes së dëshmitarëve në gjyqin për procesin e shkarkimit.

“Nuk e kemi përjashtuar mundësinë e dëshmitarëve”, tha Senatori McConnell gjatë emisionit “Fox & Friends” të hënën. “Mendojmë se duhet ta menaxhojmë këtë rast siç bëmë me Presidentin Clinton. Kështu do të ishte e drejtë”.

Përveç dëshmisë nga dëshmitarë me peshë, senatori Schumer tha të hënën se do qasje edhe në emaile dhe dokumente të tjera të rëndësishme që “do të hedhin edhe më tej dritë në vendim-marrjen e administratës lidhur me vonesat për fondet për sigurinë në Ukrainë”.

Procesi ndaj Presidentit Trump lindi nga një telefonatë e tij, e zhvilluar në muajin korrik me presidentin e Ukrainës, gjatë së cilës Presidenti Trump kërkon hetimin e njërit prej rivalëve kryesorë politikë, ish-nënpresidentit Joe Biden.

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, ka thënë se nuk do t’i dërgojë akuzat në Senat dhe se nuk do të përzgjedhë ligjvënësit që do të shërbejnë si prokurorë, derisa Senati të bjerë dakort për rregullat që do të qeverisin procesin gjyqësor.

Senati nuk është i autorizuar të fillojë gjyqin, pa marrë paraprakisht akuzat nga Dhoma e Përfaqësuesve.

Presidenti Trump ka këmbëngulur se nuk ka bërë asgjë të gabuar kur nxiti Ukrainën të hetonte një prej sfidantëve të tij kryesorë demokratë, Joe Biden dhe djalin e tij Hunter Biden, për punën e tij fitimprurëse në një kompani gazi natyror në Ukrainë. Presidenti Trump pati bërë thirrje gjithashtu për hetime në linjat e një teorie tashmë të rrëzuar, se ishte Ukraina vendi që ndërhyri në zgjedhjet amerikane të 2016-tës.

Presidenti Trump bëri thirrje për hetime ndaj familjes Biden në një moment kur ai pati pezulluar 391 milionë dollarë asistencë ushtarake që Ukrainës i duhej për ta ndihmuar në luftën ndaj separatistëve pro-rusë në Ukrainën lindore.