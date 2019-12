Marrëdhëniet SHBA-Kore e Veriut në vitin 2019

Në vitin 2019 pati shumë qëndrime pozitive por pak përparim, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Veriut kaluan pjesën më të madhe të vitit duke u përpjekur të bindnin njëra-tjetrën për të ndërmarrë hapin e parë në bisedimet bërthamore. Me kërcënimet e fundvitit të Koresë së Veriut dhe besimin e gabuar se mund të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara, disa kanë frikë se Gadishulli Korean mund të kthehet së shpejti në një gjendje tensionesh të mëdha. Bill Gallo i Zërit të Amerikës njofton nga Seouli.

2019-ta filloi me paralajmërimin e Kim Jong Unit se ai mund të ndërmarrë një "rrugë të re" nëse Shtetet e Bashkuara nuk do ta zbusnin qëndrimin e saj në bisedimet bërthamore. Bota shpejt mund të zbulojë se çfarë do të thotë kjo.

Bisedimet u ndërprenë pasi Donald Trumpi u largua nga një samit i shkurtit me Kim Jong Unin në Hanoi.

"Ata ishin të gatshëm të denuklearizonin një pjesë të madhe të zonave që ne donim, por nuk mund të hiqnim dorë nga të gjitha sanksionet për këtë ... na u desh të ndërprisnim bisedimet", tha presidenti Trump.

Pas disa javësh, raketat e Koresë së Veriut filluan të fluturonin. Dhe vazhduan të fluturojnë.

Nga disa parametra, viti 2019 ishte viti më i ngarkuar ndonjëherë i Koresë së Veriut për prova raketash.

Megjithëse Kim zvogëloi hedhjen e raketave me rreze të shkurtër, bisedimet kurrë nuk u kthyen në rrugën e duhur, madje edhe pas një takimi të tretë Trump-Kim në zonën e demilitarizuar.

Në tetor, Koreja e Veriut ishte ajo që u largua nga bisedimet e nivelit të punës, duke fajësuar Shtetet e Bashkuara.

"Prishja e negociatave pa ndonjë rezultat është tërësisht për faktin se Shtetet e Bashkuara nuk donin të hiqnin dorë nga këndvështrimi dhe qëndrimi i tyre i vjetër", tha Kim Myong Gil, i dërguari i Koresë së Veriut në negociata.

Tani, Koreja e Veriut po jep shenja se mund të kryejë një provë rakete me rreze të gjatë veprimi dhe po paralajmëron pothuajse çdo ditë për afatin e fundit të vitit të Kim Jong Unit të cilët zyrtarët amerikanë e kanë injoruar.

Shumë prej tyre kanë frikë se Trump dhe Kim së shpejti do të kthehen në shkëmbimin e kërcënimeve të luftës në vend të shtrëngimeve të duarve.

"Nëse Koreja e Veriut angazhohet në provokime drejt Shteteve të Bashkuara, kjo do të bëjë që Trumpi të trumpetojë nocionin Zjarr dhe Furi, madje edhe për qëllimin e rizgjedhjes së tij", thotë Bong Young-shik me Institutin për Studimet e Koresë së Veriut.

Bong Young-shik është një nga shumë analistë që shqetësohen se gjërat mund të tensionohen pjesërisht për faktin se Koreja e Veriut beson se mund të ndikojë në shanset e rizgjedhjes së Presidentit Trump.

"Koreano-veriorët mendojnë se bota rrotullohet rreth tyre ... është një keq llogaritje dhe keqkuptim shumë i pafat", thotë analisti.

Të paktën një pjesë e këtij perceptimi mund të nxitet nga presidenti Trump, i cili kohët e fundit i ka lidhur të dy çështjet, megjithë sondazhet që sugjerojnë se politika e jashtme nuk vendos zakonisht për zgjedhjet amerikane.

"Do të thoja se Koreja e Veriut është jashtëzakonisht poshtë në listën e çështjeve kryesore që përcaktojnë zgjedhjet. Do të duhej pothuajse një luftë e vërtetë që Koreja e Veriut të ketë një ndikim në përcaktimin e presidentit të ardhshëm amerikan", thotë John Delury, profesor në universitetin Yonsei.

Analisti John Delury thotë se ekziston rreziku për llogaritje të gabuara nëse Koreja e Veriut mendon se mund të ndikojë në zgjedhjet amerikane në vitin 2020.

"Këto kalkulime politike nuk do të jenë aq domethënëse. Një provokim në këtë fazë do të ketë një përgjigje konvencionale, të sigurisë, apo edhe ushtarake dhe koreano-veriorët do të befasohen sepse menduan se ishin në gjendje të ndikonin politikën e brendshme amerikane, kur në fakt nuk munden. Të gjithë e dinë që zgjedhjet nuk kanë të bëjnë me Korenë e Veriut”, thotë profesor Delury.

Megjithatë, Koreja e Veriut duket se po forcon qëndrimin e saj, së fundmi duke sugjeruar se denuklearizimi është jashtë tryezës së bisedimeve. Ajo është gjithashtu duke kërcënuar për një "dhuratë krishtlindjesh" ogurzezë për Shtetet e Bashkuara.

Për shkak të komenteve si këto, shumë kanë frikë se qasja e presidentit Trump për Zjarr dhe Furi, mund të jetë e afërt.