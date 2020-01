Greqia, Qiproja dhe Izraeli nënshkruajnë marrëveshjen EastMed

Greqia, Qiproja dhe Izraeli firmosën të enjten një marrëveshje për një projekt të madh tubacioni për të dërguar gaz nga Mesdheu Lindor në Evropë, pavarësisht nga kundështia e Turqisë ndaj marrëveshjes.

Marrëveshja vjen në mes të tensioneve me Turqinë për aktivitetet e saj në zonë dhe një marrëveshje detare me Libinë që zgjeron pretendimet e Ankarasë mbi një zonë të madhe të pasur me gaz në det.

Tubacioni EastMed 2,000 kilometra do të jetë në gjendje të transportojë nga 9 deri në 12 miliardë metra kub gaz në vit nga rezervat në det të hapur të mbajtura nga Izraeli dhe Qiproja në Greqi, dhe më pas në Itali dhe vendet e tjera të Evropës Juglindore.

Zbulimi i rezervave të hidrokarbureve në Mesdheun Lindor ka ngjallur një përleshje për pasuritë e energjisë dhe një grindje të re mes Qipros dhe Turqisë, e cila ka pjesën veriore të ishullit mesdhetar.

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe Presidenti qipriot Nicos Anastasiades morën pjesë në ceremoninë në të cilën ministrat e tyre përkatës të energjisë nënshkruan marrëveshjen në Athinë.

Projekti EastMed pritet t'i bëjë të tre vendet, lidhjet kryesore në zinxhirin e furnizimit të energjisë në Evropë.

Projekti mund të ndihmojë gjithashtu kundër përpjekjes së Turqisë për të shtrirë kontrollin e saj në Mesdheun lindor.

Turqia tashmë përballet me sanksione të Bashkimit Evropian për anijet që kërkojnë naftë dhe gaz jashtë Qipros, qeveria e së cilës në Nikosia nuk njihet nga Ankaraja.