Sondazhi i “Pew”: Trump, imazh negativ në botë

Imazhi i Presidentit Donald Trump tek publiku në shumë vende të botës është negativ, ndryshe nga imazhi i vetë Shteteve të Bashkuara që është përgjithësisht pozitiv. Këto janë gjetjet e një studimi të publikuar të mërkurën nga qendra Kërkimore “Pew” me bazë në Uashington.

Gjashtëdhjetë e katër për qind e të anketuarve që jetojnë jashtë SHBA-së kanë thënë që nuk kanë besim se zoti Trump po bën gjënë e duhur në çështjet ndërkombëtare, ndërsa 29 për qind shprehin besim tek udhëheqësi amerikan.

Sondazhi mbi opinionin publik në 33 vende përfshiu 37 mijë persona të anketuar mes muajve maj e tetor 2019.

Zoti Trump shihet me një sy më negativ në Evropën Perëndimore sipas “Pew”.

Vetëm 13 për qind e të anketuarve në Gjermani thanë se kishin besim tek zoti Trump, 18 për qind në Suedi, 20 për qind në Francë, 21 për qind në Spanjë, 25 për qind në Holandë e Greqi dhe 32 për qind në Britani.

Në Rusi 20 për qind e të anketuarve thanë se kanë besim se presidenti amerikan mund të bëjë gjënë e duhur në çështjet botërore.

Sipas sondazhit, në Meksikë 89 për qind thanë se nuk kanë besim tek zoti Trump.

Por në disa vende publiku ka shprehur mbështetje për zotin Trump sikurse India 56 për qind, Nigeria 58 për qind, Kenia 65 për qind, Izraeli 71 për qind dhe Filipinet 77 për qind.

Megjithatë sondazhi në përgjithësi shpreh një mosmiratim të disa prej nismave të zotit Trump të marra në kuadër të politikës së jashtme.

Studiuesit përdorën mesataren për të përmbledhur opinionet e qytetarëve nga vende të tjera mbi punën e kryer nga zoti Trump për disa çështje.

Një mesatare prej 68 për qind u shpreh kundër vendosjes së tarifave, 66 për qind kundër tërheqjes nga marrëveshja mbi ndryshimet klimatike dhe 60 për qind kundër murit në kufirin mes SHBA-së e Meksikës.

Bisedimet e drejtpërdrejta mes presidentit amerikan me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong Un gjetën mbështetjen e 41 për qind të të anketuarve ndërsa 36 për qind u shprehën kundër tyre.

Qendra Kërkimore “Pew” i ka pyetur të anketuarit edhe mbi pikëpamjet e tyre për udhëheqës të tjerë botërorë.

Kancelarja gjermane Angela Merkel rezulton me mbështjen më të madhe, 46 për qind e të anketuarve kanë shprehën besim tek ajo pasuar nga presidentit francez Emmanuel Macron me 41 për qind, ai rus Vladimir Putin me 33 për qind dhe presidenti kinez Xi Jinping 28 për qind.

Por sipas qendrës “Pew” qëndrimet e përgjithshme ndaj Shteteve të Bashkuara ishin pozitive.

Vlerësimet më pozitive në Evropë erdhën nga Polonia, ku 79 për qind e të anketuarve thanë se kanë një qëndrim të favorshëm ndaj Shteteve të Bashkuara, ndjekur nga Lituania me 70 për qind dhe Hungaria me 66 për qind.

Vlerësimet më të ulëta për Shtetet e Bashkuara në Evropë erdhën nga Holanda me 46 për qind, Suedia 45 për qind dhe Gjermania 39 për qind.