Dyshime për ndërhyrje kibernetike të Rusisë ndaj kompanisë Burisma

Hakera nga njësia e inteligjencës ushtarake të Rusisë, GRU, dyshohet se kanë vënë në shënjestër firmën ukrainase Burisma të lidhur me procedurat e fajësimit kundër Presidentit Donald Trump.

Ekspertët e sigurisë kibernetike në Area 1 Security me seli në Kaliforni lëshuan një raport të hënën pasi zbuluan se Burisma Holdings, kompania ku djali i pretendentit presidencial Joe Biden ishte në bord, ishte hakeruar me sukses përmes një fushate të gjerë duke vjedhur kredencialet e postës elektronike të punonjësve.

Nuk është e qartë nëse është vjedhur diçka nga kompania apo filialet e saj, e cila fillimisht ishte në shënjestër, dhe cili ka qënë qëllimi përfundimtar i hakerave.

Hunter Biden, djali i nënpresidentit Joe Biden, ishte anëtar i bordit të Burismës nga 2014 deri vitin e kaluar.

Trump i kërkoi presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskiy që të "shqyrtonte" pretendimet për shkelje nga Bidens dhe firma e energjisë në një telefonatë të 25 korrikut. Biseda e tyre ishte subjekt i një ankese nga një informator që shkaktoi hetimin për largimin nga detyra të presidentit, që filloi në shtator.

Presidenti Trump është akuzuar me shpërdorim të detyrës dhe pengim të hetimit të Kongresit nga Dhoma e Përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët, që votojnë në 14 janar se kur të dërgojnë akuzat në Senatin e kontrolluar nga republikanët për një gjykim.

Nuk ka asnjë provë për korrupsionit nga asnjë prej familjes Biden megjithë pretendimet e avokatit personal të Trumpit, Rudy Giuliani, se ish nënpresidenti kërkoi të mbronte djalin e tij duke u bërë presion zyrtarëve ukrainas.

Në objektivin e hakerave edhe firma e Zelenskit

Kompania "Area 1 Security” e ka lidhur më tej këtë fushatë hakerimi nga GRU me një tjetër fushatë që kishte në shënjestër një organizatë mediatike të themeluar "nga Zelensky, thuhet në raport.

Gazeta New York Times, e cili shkroi për herë të parë në lidhje me raportin e hakerimit, tha se sulmi "duket të ketë qenë për qëllim të gërmonte korrespondencën me e-mail "të Studio Kvartal 95”, e cila më pas u drejtua nga Ivan Bakanov, të cilin Zelenskiy e emëroi si kreun e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës në qershor.