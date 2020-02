Amerika përgatitet për një pandemi të mundshme nga koronavirusi

Shtetet e Bashkuara po kufizojnë fluturimet e pasagjerëve që që kanë udhëtuar së fundmi nga Kina. Duke filluar të dielën vonë, Departamenti i Sigurisë së Kombëtare tha se shtetasit amerikanë që kanë qenë në Kinë brenda 14 ditëve do të lejohen të kthehen në njërin nga 11 aeroportet e përcaktuara për t'iu nënshtruar kontrolleve të zgjeruara. Ndërkohë, numri i rasteve të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara ka arritur në të paktën 11.

Shtetet e Bashkuara kanë filluar një karantinë të detyrueshme 14-ditore për qytetarët amerikanë që kthehen nga zonat e prekura rëndë nga koronavirusi në Kinë, provinca Hubei ku ndodhet qyteti Wuahn.

Ata janë duke u dërguar në 11 aeroporte në të cilat udhëtarët po u nënshtrohen kontrolleve shtesë.

"Në ato aeroporte, pasagjerët që vijnë nga Kina do të kontrollohen për temperaturën, kollën dhe vështirësitë në frymëmarrje. Nëse tregojnë simptoma të koronavirusit, shtetasit amerikanë dhe të tjerët do të transferohen në zona të caktuara për kontrolle të mëtutjeshme mjekësore. Nëse nuk tregojnë simptoma, ata do t'i nënshtrohen një karantine të detyrueshme 14 ditore në zonën përreth", thotë zyrtarja e Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve, Nancy Messonnier.

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur gjithashtu ndalimin e hyrjes në vend për shumicën e personave që nuk janë amerikanë, të cilët kanë udhëtuar në Kinë brenda dy javëve të fundit.

Zonja Messonnier thotë se Amerika po përgatitet për një pandemi të mundshme.

"Kjo është hera e parë në mbi 50 vjet që Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve ka lëshuar një urdhër karantine."

Pentagoni tha të hënën se Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Departamenti i Shëndetësisë kanë kërkuar strehim për deri në 2,000 individë që mund të kenë nevojë të vendosen në karantinë.

"Kërkesat ishin përgjithësisht në grupe prej 250 dhomash, në mënyrë që të ketë mundësi për shpërndarje të mjaftueshme të pacientëve dhe personel të mjaftueshëm në një zonë. Qasja në sisteme cilësore dhe spitalore do të jetë brenda komunitetit që Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Departamenti i Shëndetësisë kanë identifikuar që mund të trajtojnë njerëzit e prekur nga virusi dhe të jetë në gjendje të largohen në një strukturë jashtë bazës", Jonathan Hoffman, Ndihmës i Sekretarit të Mbrojtjes për Marrëdhëniet me Publikun.

Në një konferencë të përbashkët shtypi të hënën me Ministrin e Jashtëm të Uzbekistanit në Tashkent, Sekretari i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara po planifikojnë më shumë fluturime në Kinë për t'i sjellur në vend amerikanët nga Provinca Hubei.

"Ne parashikojmë që brenda ditëve të ardhshme do t'i kthejmë shtetasit amerikanë në vend. Ne mund punojmë edhe në kthimin e disa shtetasve amerikanë nga vende të tjera. Ne po shqyrtojmë hollësitë e këtyre planeve. Ne gjithashtu po punojmë ngushtë me qeverinë kineze për të zgjidhur këtë sfidë globale."

Të hënën ministria e jashtme kineze kritikoi Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera për disa nga hapat që po merreshin në përgjigje të shpërthimit të epidemisë.

"Disa vende kanë ndërmarrë disa masa të kufizimit të udhëtimeve dhe tregtisë, përfshirë ndalimin e hyrjes së të huajve që kanë vizituar Kinën gjatë 14 ditëve të fundit, duke u mohuar hyrjen në vend shtetasve kinezë me pasaporta të lëshuara nga provinca Hubei, duke u mohuar vizat dhe anuluar fluturimet. Ne kemi nevojë për fakte, jo frikë; kemi nevojë për shkencë, jo thashetheme; kemi nevojë për solidaritet, jo stigmë", tha ambasadori i Kinës për çarmatimin, Li Song.

Tani më shumë se 30 vende po kufizojnë udhëtimet nga Kina.