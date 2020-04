COVID-19 dhe planet për rihapje

Disa vende në botë, përfshi Gjermaninë dhe Korenë e Jugut, dhe një numër shtetetsh në Shtetet e Bashkuara po lehtësojnë kufizimet e tyre të mbylljes nga koronavirusi këtë javë. Por ekspertët paralajmërojnë se një numër kushtesh duhet të ekzistojnë përpara se njerëzit të dalin nga shtëpitë e tyre dhe të shkojnë përsëri në kisha, dyqane, restorante dhe plazhe.

Pas katër javësh izolimi të rreptë për të frenuar përhapjen e koronavirusit, Gjermania lehtësoi disa nga masat e saj kufizuese, duke lejuar disa dyqane të rihapeshin këtë javë në qytete të tilla si Këln dhe Frankfurt.

Në Shtetet e Bashkuara ka pasur protesta në disa shtete kundër bllokimeve nga grupe kryesisht mbështetëse të Presidentit Trump.

Por, në Florida, disa plazhe janë rihapur, dhe në shtetin e Xhorxhias, klubet e fiskulturës dhe sallonet e flokëve do të fillojnë të hapin dyert e tyre më vonë këtë javë.

Ekspertët e shëndetit paralajmërojnë se Gjermania dhe Koreja e Jugut kanë testime të përhapura, duke zvogëluar shtrimin në spitale dhe duke ulur nivelet e vdekjes për frymë që lejojnë lehtësimin e bllokimit.

Sh.B.A, tani epiqendra e pandemisë së koronavirusit, nuk është ende në atë pikë.

"Ne kemi nevojë për të zgjeruar kapacitetin e testimit në mënyrë që ashtu siç premtoi administrata,"të gjithë ata që duan të testohen mund të testohen". Dhe ajo që këto të dhëna do të na tregonin më pas është nëse filluam të shohim pikun në transmetime të reja, do t'i kapnim ato më shpejt. Tani për tani, ne po testojmë vetëm njerëzit me simptoma dhe e dimë se njerëzit fillojnë të transmetojnë përpara se të shfaqin simptoma", thotë Jason Farle me Universitetin Johns Hopkins.

”Do të shpresonin të kishte një ulje për një periudhë 14 ditore. Dhe atëherë do të duhet të sigurohemi që spitalet janë në gjendje të kujdesen për ata pacientë", thotë William Schaffner, profesor në Universitetin Vanderbilt.

Në qytetin e Nju Jorkut dhe pjesë të tjera të SH.B.A.-së, punonjësit e kujdesit shëndetësor po protestojnë për mungesën e pajisjeve mbrojtëse personale për t'i mbajtur të sigurt ndërsa punojnë për të shpëtuar të tjerët.

“Në shumë ambiente, në shumë spitale, kemi parë shkallë të larta infeksionesh mes punonjësve të shëndetësisë. Kjo është një katastrofë. So të argumentoja se është një turp moral ”, thotë Gavin Jamey në Universitetin Duke.

Ekspertët paralajmërojnë se lehtësimi i kufizimeve të bllokimit do të jetë një "lëvizje" delikate, dhe se kufizimet mund të kenë nevojë të rivlerësohen nëse rastet e koronavirusit rriten përsëri.