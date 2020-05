Paul Manafort lirohet nga burgu si pasojë e shqetësimeve për COVID-19

Paul Manafort, kreu i dikurshëm i fushatës presidenciale të Donald Trumpit i cili u dënua si rezultat i hetimit të prokurorit të posaçëm për Rusinë, është liruar nga burgu federal për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit të tij në kushtet e shtëpisë për shkak të shqetësimeve për koronavirusin, tha avokati i tij të mërkurën.

Sipas avokatit të tij Todd Blanche, Manafort, 71 vjeç, u la i lirë të mërkurën në mëngjes nga FCI Loretto, një burg me siguri të ulët në Pensilvani. Manafort ishte duke vuajtur dënimin e tij prej më shumë se shtatë vjet burg.

Avokatët e tij kishin kërkuar nga Byroja e Burgjeve që ta lironin atë për ta kryer dënimin në shtëpi, duke argumentuar se ai ishte në rrezik të lartë për shkak të moshës së tij dhe kushteve mjekësore ekzistuese. Manafort u shtrua në spital në dhjetor pasi vuante nga një gjendje e lidhur me zemrën, i thanë dy personave të njohur me këtë çështje agjencisë Associated Press në atë kohë. Ata nuk ishin të autorizuar të diskutonin çështjen publikisht dhe folën me AP në kushte anonimiteti.

Manafort ishte ndër të parët që u akuzua nga hetimi për Rusinë i prokurorit të posaçëm Robert Mueller, i cili ekzaminoi koordinimin e mundshëm midis fushatës Trump dhe Rusisë në fushatën zgjedhore të vitit 2016.

Manafort, i cili u akuzua penalisht në dy gjykata federale, u dënua nga një juri në gjykatën federale në Virxhinias në vitin 2018 dhe më vonë pranoi fajësinë në Uashington. Ai u dënua marsin e kaluar dhe u akuzua menjëherë nga shteti i Nju Jorkut që mund ta vendosnin atë jashtë fuqisë së presidentit për falje. Prokurorët e Nju Jorkut e kanë akuzuar Manafortin për dhënie të informacionit të rremë në një kërkesë për kredi bankare.

Lirimi i Manafortit vjen pasi drejtues të Kongresit kanë ushtruar presion ndaj Departamentit të Drejtësisë për javë të tëra për të liruar të burgosurit në rrezik përpara një shpërthimi të mundshëm në burgje. Ata argumentojnë se udhëzimet e shëndetit publik për të qëndruar 2 metra larg nga të tjerët janë gati të pamundura pas hekurave.

Prokurori i Përgjithshëm William Barr urdhëroi Byronë e Burgjeve në mars dhe prill të rrisë përdorimin e burgimit në shtëpi dhe të përshpejtojë lirimin e të burgosurve me rrezik të lartë, duke filluar nga tre burgje të identifikuara si pika të nxehta të koronavirusit. Në burgun FCI Loretto nuk ka raste të konfirmuara të koronavirusit.

Ditën e martë, 2,818 të burgosur federalë dhe 262 anëtarë të stafit të Byrosë së Burgjeve janë prekur me COVID-19 në burgjet federale në të gjithë vendin. Pesëdhjetë të burgosur kanë vdekur.

Byroja ka dhënë udhëzime kontradiktore dhe të paqarta se si vendoset kush lirohet për të kryer dënimin në shtëpi në përpjekje për të luftuar virusin, duke ndryshuar kërkesat, dhe duke refuzuar të shpjegojë se si vendos se kush del dhe kur.



Një zëdhënëse e agjencisë tha se më shumë se 2,400 të burgosur janë shpërngulur në shtëpitë e tyre që nga 26 mars, kur Barr lëshoi për herë të parë një memorandum për kryerjen e dënimit në shtëpi, dhe më shumë se 1.200 të tjerë janë miratuar dhe janë në proces për t'u lëshuar.

Lirimi i Manafortit u raportua për herë të parë nga kanali ABC News.