Dr Bright dëshmon për "Integritetin Shkencor" në përgjigjen ndaj koronavirusit në SHBA

Shteteve të Bashkuara u mungon një plan gjithëpërfshirës për t'iu përgjigjur koronavirusit, paralajmëroi ligjvënësit të enjten një zyrtar shëndetësor amerikan.

Dr. Rick Bright, një imunolog për Departamentin e Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore (HHS), lëshoi paralajmërimin në dëshminë e tij para një komisioni të Kongresit. Ai pretendon në një ankesë ligjore se ishte larguar nga pozicioni i tij për shkak se i dha përparësi shkencës në përgjigjen e qeverisë për koronavirusin.

Bright i tha një komisioni të Dhomës së Përfaqësuesve se Shtetet e Bashkuara nuk kanë shumë kohë për t'iu përgjigjur siç duhet pandemisë, dhe paralajmëroi se një riaktivizim i virusit në vjeshtë mund të rezultojë që viti 2020 të bëhet "dimri më i errët në historinë moderne".

Deri pasditen e së enjtes, sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins, pandemia ka shkaktuar më shumë se 85,000 viktima në Shtetet e Bashkuara.

Presidenti Donald Trump kritikoi zotin Bright përpara dëshmisë së tij, duke shkruar në Twitter të enjten në mëngjes, "Ai është një punonjës i pakënaqur, që nuk pëlqehet apo respektohet nga njerëzit me të cilët fola dhe i cili, me qëndrimin e tij, nuk duhet të punojë më për qeverinë tonë!"

Deri muajin e kaluar, Richard Bright ishte drejtori i Autoritetit të Kërkimit dhe Zhvillimit të Avancuar Biomjekësor (BARDA), një agjenci amerikane përgjegjëse për zhvillimin e vaksinave.

'Politizimi i përgjigjes'

Në një deklaratë, Departamentin e Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore tha se Bright po vazhdonte të merrte rrogë "ndërsa përdori lejen e tij mjekësore të financuar nga tatimpaguesit për të punuar me avokatët partiakë të cilët po e politizojnë përgjigjen ndaj COVID-19."

Por demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve thanë se shqetësimet e zotit Bright ofruan një pamje kritike të përgjigjes së qeverisë amerikane ndaj pandemisë.

"Dr. Bright ka paraqitur një nga ankesat më specifike dhe shqetësuese që kam parë ndonjëherë. Ai ishte personi i duhur, gjykimi i duhur në kohën e duhur. Ai jo vetëm që u injorua, ai u pushua nga puna pasi kishte të drejtë, "tha ligjvënësja Anna Eshoo, kryetare e nënkomisionit të shëndetësisë të Dhomës së Përfaqësuesve për Energjinë dhe Tregtinë, i cili dëgjoi dëshminë e tij të enjten.

Bright tha që ai filloi të paralajmëronte drejtuesit e Departamentit të Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore në janar në lidhje me një "mungesë kritike" të pajisjeve mbrojtëse që punonjësit e kujdesit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara do të kishin nevojë për të trajtuar në mënyrë të sigurt dhe efektive pacientët me COVID-19.

"Unë shtyva Departamentin të rritej prodhimi amerikan i maskave, respiratorëve dhe furnizimeve të tjera kritike, të tilla si ilaçet, shiringat dhe tamponët. Përsëri, urgjenca ime u injorua dhe unë u mënjanova nga takimet kryesore të nivelit të lartë për betejën ndaj COVID-19", tha Bright në deklaratën e tij.

Ai tha se ishte pritur me armiqësi nga drejtuesit e Departamentit të Shëndetit, dhe se zyrtarët vazhdimisht injoruan në mënyrë të vazhdueshme qasjen nga të paktën një prodhues maskash që thoshte se kishte linja prodhimi të maskave në masë, të cilat mund të riaktivizoheshin me ndihmën e qeverisë.

Paralajmërimi për mungesa

Michael Bowen, zëvendës president ekzekutiv i kompanisë Prestige Ameritech, konfirmoi se ai kontaktoi zotin Bright në lidhje me gatishmërinë e kompanisë së tij për të prodhuar maska, dhe tha në deklaratën e tij para komisionit se ai kishte paralajmëruar për mungesat e maskave në Shtetet e Bashkuara për 13 vjet.

Bowen tha se Departamenti i Shëndetësisë, Departamenti i Mbrojtjes, Departamenti i Çështjeve të Veteranëve dhe Qendrapër Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve" mund të kishin punuar së bashku për të siguruar furnizimin me maskë të Amerikës".



Bright sugjeroi që qeveria të ndërmarrë disa hapa tani, duke përfshirë edukimin e publikut mbi masa të tilla si larja e duarve, distancimi social dhe përdorimi i duhur i maskave. Ai gjithashtu rekomandoi rritjen e prodhimit të pajisjeve dhe furnizimeve thelbësore, duke pasur një sistem për t'i ndarë ato në mënyrë të drejtë në të gjithë vendin, dhe hartimin e një strategjie kombëtare të testimit.



Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve vunë në dyshim qëndrimin e matur të Dr. Bright ndaj hidroksilklorinës, ilaçi kundër malaries që Presidenti Trump e ka rekomanduar si një trajtim të mundshëm për koronavirusin.

Liri nga rregullat federale

"Mjekët në të gjithë vendin do të përdorin ilaçe pa etiketa në kushtet kur nuk kanë ose nuk shohin një alternative të vlefshme," tha ligjvënësi republikan Larry Bucshon, një ish-kirurg. "Në këtë situatë, unë mendoj se pak mirëkuptim dhe mënyra e duhur nga qeveria federale është e pritshme."

Bright u tha ligjvënësve se kishte shqetësime se ilaçi mund të shkaktojë tek pacientët rrahje të çrregullta të zemrës ose madje të shkaktojnë vdekje, duke sugjeruar se më shumë studime në kushte të kontrolluara janë të nevojshme para se të përdoret ky ilaç për të trajtuar COVID-19.