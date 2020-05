Punonjësit jo-mjekësore të spitaleve të ekspozuar ndaj koronavirusit

Nuk janë vetëm mjekët që janë të ekspozuar çdo ditë ndaj koronavirusit vdekjeprurës - të gjithë punonjësit jo-mjekësorë në spitale, përballen me të njëjtat rreziqe. Korrespondentja Miaia Kay thotë se stafi jo mjekësor në spitale përballet me realitetin e ashpër të ditëve të pandemisë.

“Çdo ditë që dal nga shtëpia, mendoj: "Do të jem njëri prej tyre", sepse punoj në qendër të epiqendrës, në qytetin e Nju Jorkut, në një spital. Unë shoh një tendë ushtarake përpara spitalit, një tendë ushtarake brenda spitalit, në korridore, dhe është një lloj frike", thotë Katie Kakhurashvili, asistente në departamentin e ultratingujve në spitalin Mt. Sinai.

Jo të gjithë punonjësit e spitalit kanë kontakt me pacientët me COVID. Por ato janë të gjithë të rëndësishëm dhe - pa ta, ndikimi i pandemisë do të kishte qenë shumë më i zymtë.