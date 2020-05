Beduinët në Bregun Perëndimor i frikësohen aneksimit izraelit

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë vazhdimisht se një nga qëllimet e qeverisë së tij të re është të aneksojë pjesë të Bregut Perëndimor. Ai i bëri jehonë këtij komenti në fillim të kësaj jave, duke thënë se plani do të përfshinte Luginën Jordan. Aneksimi do të prekte dhjetëra komunitete beduinësh që kanë jetuar atje që nga vitet 1950. Linda Gradstein raporton për Zërin e Amerikës nga Khan al-Ahmar në Bregun Perëndimor.

I gjithë fshati i zotit Khamis, përfshirë një shkollë rajonale të ndërtuar nga një organizatë bamirëse italiane, janë kërcënuar për shumë vite me urdhëra prishjeje nga Izraeli. Këto quhen fshatra të panjohura, që do të thotë se shtëpitë janë ndërtuar në mënyrë të paligjshme dhe mund të prishen. Palestinezët thonë se është e pamundur të marrësh leje ndërtimi.

"Jemi këtu (aktivistë dhe politikanë) për të mbrojtur potencialin për paqe, sepse nëse ata eliminojnë Khan al-Ahmarin sot, ky do të jetë fillimi i eliminimit dhe largimit të 46 komuniteteve në Zonën C, duke e aneksuar atë në Izrael dhe duke eliminuar, më në fund, mundësinë e zgjidhjes së dy shteteve dhe mundësinë e paqes në këtë rajon", thotë Mustafa Barghouti, i Nismës Kombëtare Palestineze.

"Khan al-Ahmar do të evakuohet. Është vendim i gjykatës. Është politika jonë dhe do të kryhet. Nuk kam ndërmend ta shtyj këtë për një kohë të pacaktuar ... Do të vendosim afate kohore. Do të jenë të shkurtëra dhe besoj do të bëhet me pëlqim", tha Benjamin Netanyahu, Kryeministri i Izraelit.