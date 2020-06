Ceremoni në Francë në përkujtim të zbarkimit në Normandi

Një ceremoni për të nderuar sakrificën e atyre që humbën jetën në atë që njihet si “D-Day” në vitin 1944 u zhvilluar në “Saint-Laurent-Sur-Mer” në Francë të shtunën.

Si rezultat i kufizimeve nga pandemia, ceremonia ishte shumë më e vogël se gjatë viteve të kaluara, kur dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në plazhet veriore franceze të Normandisë.

Franca, megjithatë nuk do ta linte këtë ditë pa u vënë re, tha kryebashkiaku i qytetit Philippe Laillier, ndërsa udhëhoqi ceremoninë pranë monumentit në plazhin Omaha.

“Ishte e paimagjinueshme që të mos bënim asgjë. E kuptuam se të kishte njerëz në plazh këtë mëngjes edhe nëse nuk do të kishte ndonjë organizim. E dinim sepse është ritual, dhe kur themi se nuk do të harrojmë, e kemi fjalën për këtë, ne nuk harrojmë. Mbrëmë shkëmbeva mendimet me amerikanët që nuk mund të ishin këtu. Ne nuk mund të harrojmë atë që ndodhi me 6 qershor në Normandi.”

Një ceremoni më e madhe dhe më e zjarrtë mund të kishte përbërë kërcënim për shëndetin e veteranëve që mbijetuan nga beteja e zbarikimit në atë që njihet si “D-Day”. Shumica e të mbijetuarve aktualisht janë mbi 90 vjeçarë. Po ashtu pandemia përbën rrezik edhe për të moshuarit e tjerë që kanë marrë pjesë në ceremonitë e viteve të shkuara.

Ushtarët francezë u bashkuan me rreth 160 mijë të tjerë nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja dhe vende të tjera, të cilën zbarkuan në bregdetin e Normandisë me 6 gusht të vitit 1944, duke vazhduar luftën kundër forcace naziste dhe detyruar dorëzimin e tyre pothuajse një vit më vonë.