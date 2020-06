Holandë, industria e turizmit gati për ndryshime nxitur nga pandemia

No media source currently available

Ashtu si shumë vende që dikur mbusheshin plot me turistë, Amsterdami është zbrazur për shkak të urdhrave kufizues që synojnë të frenojnë përhapjen e koronavirusit. Normalisht, rrugët e qytetit do të përmbyteshin prej turistëve...por rrugicat piktoreske veshur me kalldrëm të Amsterdamit janë tashmë të qeta dhe mes tyre nuk shihet asnjë pushues. Sipas Zyrës Kombëtare të Statistikave vitin e kaluar Holanda priti më shumë se 20 milionë vizitorë të huaj. Por a mundet që situata aktuale e pazakontë të hap dyert për një model të ri të turizmit në epokën e post-koronavirusit?

Amsterdami njoftoi në prill planet për të mos i lejuar vendasit t'u japin shtëpi me qira vizitorëve në tre lagje në qendër të qytetit. Masa, e cila do të hyjë në fuqi më 1 korrik, është përpjekja e fundit për të kontrolluar mundësinë që kanë njerëzit për t'i dhënë shtëpitë e tyre me qira në platforma si "Airbnb" për shkak të ankesave nga banorët se turistët po prishin cilësinë e tyre të jetesës.

Vitin e kaluar, telashet e shkaktuara prej turizmit masiv i detyruan zyrtarët të vendosnin gjoba e kontrolle të rrepta policore. Nga zhurma tek hedhjet e mbeturinave në shesh renditen si disa vepra të ndëshkueshme me gjoba si për turistët ashtu edhe banorët. Ndalimi ndodh paral me një sistem që hyn në fuqi në Amsterdam më 1 korrik, sipas të cilit kushdo që jep me qira shtëpinë e tij në qytet, do të duhet të marrë fillimisht leje. Por bashkia e Amsterdamit nuk do të lëshojë leje për tre lagjet e përfshira në ndalim. Vitet e fundit Amsterdami, i ka forcuar rregullat për njerëzit që japin me qira shtëpitë e tyre, duke përfshirë kufizimin e pronarëve për dhënien me qira për një maksimum prej 30 netësh në vit dhe katër mysafirësh në çdo natë.