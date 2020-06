Virxhinia, protestuesit rrëzojnë statujën e Kolombit

Të martën, në shtetin e Virxhinias protestuesit rrëzuan nga piedestali një statujë të Kristofor Kolombit, i vunë flakën dhe e hodhën në liqen.

Protestuesit u mblodhën në Sheshin Byrd të kryeqytetit të Virxhinias, Riçmond me thirrjet për të rrëzuar statujën.

Gazeta Richmond Times-Dispatch njoftoi se një pjesëtar i një shoqate të popullatës indigjene e mori fjalën, duke bërë krahasime mes vuajtjeve të popullatës indigjene dhe asaj afrikano-amerikane në SHBA.

Videoja nga zona tregon një turmë të mbledhur përreth statujës në muzg. Ata e rrëzuan statujën me litarë dhe shkruan mbi të fjalët “Kolombi përfaqësonte gjenocidin”, para se ta hidhnin në liqen.

Gazeta njofton se në park nuk kishte prani policore, por në qiell u pa një helikopter i policisë që lëvizte mbi zonë.

Gazeta Times-Dispatch thotë se statuja e Kolombi ishte vendosur në Riçmond në 1927 dhe ishte statuja e parë në nderim të Kristofor Kolombit në jugun amerikan.

Rrëzimi i saj përkon me protestat mbarë kombëtare, pas vdekjes së afrikano-amerikanit, George Floyd, gjatë arrestit në Mineapolis në fund të majit. Incidenti krijoi revoltim në shkallë ndërkombëtare lidhur me reagimin e policisë, me thirrjet për reforma në departamentet policore.