Dr. Fauci, optimist për një vaksinë kundër COVID; thekson rëndësinë e masave mbrojtëse

Koronavirusi mbetet një kërcënim serioz në Shtetet e Bashkuara thekson Dr. Anthony Fauci, eksperti kryesor amerikan për sëmundjet infektive. Në një intervistë me kolegen Lesia Bakalets të Shërbimit të Zërit të Amerikës në gjuhën ruse, drejtori i Institutit Kombëtar të Sëmundjeve Infektive paralajmëroi se tani që shtetet po heqin masat e distancimit fizik, individët duhet të tregohen shumë të kujdesshëm me masat mbrojtëse për të shmangur infektimin. Në përputhje me këshillat e Dr. Faucit, intervista u zhvillua përmes Skype-it për të respektuar distancimin social:

Ndërkohë që numri i të infektuarve me koronavirus ka arritur në afro 2 milionë vetë, shtetet amerikane po heqin gradualisht masat e distancimit social me shpresën se kriza ka hyrë në një fazë të menaxhueshme. Dr. Fauci thotë se koronavirusi mbetet kërcënim për shëndetin publik dhe se në këtë periudhë të rihapjes në pjesën më të madhe të vendit, duhen respektuar këshillat e ekspertëve për mbrojtje nga infeksioni:

“Për dikë që jeton në një zonë ku infektimet nuk janë shumë të përhapura, është më e pranueshme të kthehen gradualisht në normalitet. Por në një zone ku ka vatra aktive infeksioni, nuk do të ishte e këshillueshme të hiqen menjëherë masat e distancimit social. Nuk ka një formulë të vetme. Vendimi duhet të diktohet nga situata në zonën ku jeton individi”.

Kjo këshillë vlen edhe për shkollat, thotë Dr. Fauci: do të ketë zona ku rihapja mund të bëhet në mënyrë të sigurtë, pa sjellë shtim të infektimeve, ndërsa në zona të tjera mund të praktikohet mësimi me orë të reduktuara, me turne, në mënyrë që fëmijët të mos jenë bashkë në grupe të mëdha.

Protestat e fundit të nxitura nga vdekja e afrikano-amerikanit George Floyd kanë rritur shqetësimin për shtimin e rasteve me koronavirus. Dr. Fauci përsëriti paralajmërimet për rrezikun e ekspozimit ndaj virusit:

“E kam thënë prej kohësh se grumbullimet dhe turmat shoqërohen me rrezik. U shqetësuam shumë kur mësuam se ka pasur të infektuar në radhët e Gardës Kombëtare, (në kontigjentin që u dërgua në përgjigje të protestave). Kjo nënkupton se ekziston mundësia që ata kanë infektuar të tjerë, ose janë infektuar nga të tjerët”.

Dr. Fauci shpjegon se në atmosferën e protestave që shoqërohen me përqëndrim të madh njerëzish në një zonë të ngushtë, me thirrje e brohoritje, mikrobet përhapen më lehtë. Ai i këshillon ata që e ndjejnë të nevojshme të ushtrojnë të drejtat e tyre kushtetuese, të mbajnë maska si masë mbrojtëse:

“Maskat mund të mos kenë aftësi mbrojtëse prej 100%, por pa diskutim ofrojnë një masë mbrojtëse nga infektimi. Nëse dikush është i infektuar, maska mbron të tjerët nga infektimi. Një maskë e thjeshtë bezeje mjafton. Nuk ka nevojë të mbash maskë të specializuar të tipit N-95; këto maska u duhen punonjësve të shëndetësisë, pasi ata ndeshen me rrezik të vazhdueshëm në kontaktet me pacientët”.

Dr. Fauci u përmbahet paralajmërimeve për një shtim të rasteve gjatë vjeshtës, por shton se kjo mund të parandalohet me respektimin e rekomandimeve të ekspertëve:

“Nëse e bëjmë këtë në mënyrë efektive, mund të parandalojmë një valë të dytë. Nuk është e pashmangshme që do të ketë një vale të dytë, ne e kemi në dorë ta parandalojmë nëse veprojmë si duhet”.

Rihapja në një pjesë të madhe të vendit ka vështirësuar përpjekjet për identifikimin e burimit të infeksionit dhe gjurmimin e personave që mund të jenë infektuar. Kjo, sepse një pjesë e madhe e infeksioneve vijnë nga persona që nuk kanë simptoma. Rihapja e bën edhe më të vështirë identifikimin e këtyre personave.

Ditët e fundit, një eksperte e Organizatës Botërore të Shëndetësisë krijoi konfuzion kur tha se personat pa simptoma rrallë herë bëhen burim infeksioni. Të dhënat nuk mbështesin deklarat e saj, thotë Dr. Fauci:

“Rreth 25 - 50 për qind e personave të infektuar nuk shfaqin simptoma. E dimë se personat pa simptoma mund të infektojnë të tjerët. Nuk e dimë se çfarë përqindjeje e infektimeve janë shkaktuar nga personat pa simptoma, por e dimë që nuk është një fenomen i rrallë”.

Ndërkohë që shtohen ritmet e testimit, përpjekjet për një vaksinë vazhdojnë në një numër vendesh. Administrata Trump në fillim të muajit njoftoi se e ka ngushtuar listën në pesë vaksina-kandidate, të cilat po i mbështet me fonde. Dr. Fauci shprehet optimist se kërkimet po ecin në drejtimin e duhur.

“Jam optimist sepse në provat e hershme në njerëz dhe në kafshë u panë rezultate pozitive. Pra vaksinat që po testohen ofruan mbrojtje në fazën eksperimentale me kafshë dhe në fazën e parë të provave me njerëz. U vërejt një reagim mbrojtës nga vaksina. Por nuk mund të garantojmë ende nëse vaksina nuk shkakton dëme anësore, apo mbrojtje efektive”.

Dr. Fauci parashikon identifikimin e një vaksine në një kohë rekord, falë fondeve që ka dedikuar qeveria federale për prodhimin e dozave të disa varianteve të vaksinës, megjithëse ende nuk është identifikuar ende një vaksinë e suksesshme.

“Qeveria federale është treguar e gatshme të marrë mbi vete rrezikun financiar në mënyrë që të përshpejtohet procesi i zhvillimit të një vaksine, duke shkurtuar procesin prej disa muajsh. Nëse vaksina nuk funskionon, fondet janë shpenzuar kot. Por mendoj se ia vlente të merrej ky rrezik pasi nëse vaksina del e suksesshme, procesi do të jetë përshejtuar shumë”.

Rreziku është vetëm për fonde të shpenzuara për një vaksinë jo-efektive, jo në procese që ndikojnë në cilësinë e vaksinës, shton eksperti:

“Pa diskutim do të garantojmë që vaksina është e sigurtë nga ana shkencore”.

Dr. Fauci nuk pranon të flasë konkretisht për një afat kohor kur vaksina do të jetë e disponueshme për popullatën e gjerë. Ai shton se koronavirusi do të vazhdojë të jetë një kërcënim për shëndetin publik për të ardhmen e afërt dhe se frika nga sëmundjet ngjitëse mund të vazhdojë për vite. Por bota do të rikthehet përsëri në normalitet, shprehet me bindje eksperti.

“Ndoshta një ditë jo të largët do të ulemi së bashku për një intervistë në studio,” thotë Dr. Anthony Fauci.