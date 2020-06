Polemikat: Çdo të bëhet me statujën e Gjeneralit Lee?

Më 4 qershor, guvernatori i shtetit amerikan Virxhinia, Ralph Northam, njoftoi se statuja e Gjeneralit të Konfederatës Robert E. Lee në Richmond që ka qëndruar në qendër të qytetit për 130 vjet, do të hiqet. Çështja u zhvendos me shpejtësi drejt gjykatave, dhe një gjykatës në Richmond e ka ndaluar përkohësisht shtetin të heqë statujën në Monument Avenue.

"Po e udhëzoj departamentin e shërbimeve të përgjithshme për të hequr statujën e Robert E. Lee sa më shpejt të jetë e mundur... Do të futet në një depo, dhe do të punojmë me komunitetin për të përcaktuar të ardhmen e tij... E di se disa do të protestojnë, disa do të thonë se Lee ishte një njeri i nderuar, unë njoh shumë njerëz që do të zemërohen. Por miqtë e mi, unë besoj në një Virxhinia që studion të kaluarën e saj në një mënyrë të ndershme", tha Guvernatori Northam.