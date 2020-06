Arelena Shala dhe Ylli Dalladaku, dy kadetët e parë nga Kosova të diplomuar në West Point

Për herë të parë në akademinë ushtarake prestigjoze të Uest Pointit në Shtetet e Bashkuara, u diplomuan dy kadetë nga Kosova. Arelena Shala dhe Ylli Dalladaku janë ushtarakët e rinj që do t’u shtohen radhëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Presidenti Trump mbajti fjalimin në ceremoninë e veçantë të diplomimit këtë vit që u zhvillua në kushtet e pandemisë. Kolegia Rudina Dervishi bisedoi me dy kadetët nga Kosova dhe përgatiti materialin në vazhdim.

Ylli Dalladaku thotë se përvoja e fituar në Uest Point i ka mësuar se dedikimi ndaj detyrës është faktori kryesor i suksesit për çdo ushtri. Ai mezi pret të kthehet dhe të shërbejë në FSK.

“Jam i lumtur që do të udhëheq fillimisht një togë prej 40 ushtarësh të FSK-së....Unë do të punoj dhe do të punoj jashtëzakonisht shumë që të udhëheq dhe inspiroj atë togë dhe të udhëheq me shembull duke i ofruar kompetencë, dedikim ndaj detyrës dhe disiplinë.”