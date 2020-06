Presidenti polak Duda viziton Presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti amerikan Donald Trump pret Presidentin polak Andrzej Duda në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën, ndërsa zoti Duda e gjen veten të mbërthyer në një garë befasisht të ngushtë për rizgjedhje në vendin e tij.

Votuesit polakë do të vendosin brenda katër ditësh nëse presidenti i krahut të djathtë do të shërbejë për një mandat të dytë në detyrë.

Duda, një aleat i ngushtë i Presidentit Trump, besohet se shpreson që Trump të njoftojë më shumë ndihmë ushtarake amerikane për Poloninë, e cila ka shprehur nevojën për më shumë mbështetje ushtarake që nga aneksimi i Krimesë nga Rusia në vitin 2014.

Takimi i rregulluar me ngut vjen pas njoftimit të papritur të Presidentit Trump në fillim të këtij muaji për të pakësuar trupat amerikane në Gjermani nga 34.500 në 25,000, duke shkaktuar spekulime se Presidenti Trump mund të vendosë të dislokojë disa prej tyre në Poloni.

Njoftimet polake të mediave thonë se SH.B.A. gjithashtu mund ti japin Polonisë avionë luftarakë dhe të transportit ushtarak ajror.

Një zyrtar i lartë amerikan tha se do të ishte e parakohshme për të diskutuar dislokimin e trupave në Evropë.

Michal Baranowski, drejtori i Fondit Gjerman Marshall, një grup hulumtues jo-partiak me bazë në Uashington, tha se zoti Duda shpreson se takimi i tij me Presidentin Trump do të rrisë perspektivat e tij për rizgjedhje.

"Presidenti Duda do të ketë një mundësi të duket shumë presidencial dhe kjo është, një pjesë e madhe e arsyes së këtij takimi," tha ai.

Baranowski shtoi se takimi, i pari i Presidentit Trump me një udhëheqës të huaj që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit në mars, gjithashtu mund të forcojë mbështetjen për Presidentin Trump në komunitetet polake amerikane në shtetet e lëkundura përpara zgjedhjeve presidenciale në nëntor.

Ndërsa zoti Duda aktualisht kryeson garën në zgjedhjet polake, Rafal Trzaskowski, një kandidat centrist i opozitës, është rritur në anketime.

Komentatori Boguslaw Chrabota shkroi në të përditshmen Rzeczpospolita se Presidenti Duda "po kërkon me dëshpërim një fundi triumfues" të fushatës së tij.

Por zoti Chrabota tha gjithashtu se takimi me Trumpin mbartte "rrezik të konsiderueshëm" nëse ai premton të përdorë shuma të mëdha parash të taksapaguesve për të paguar pajisjen ushtarake amerikane.

Polonia ka rënë dakord vitet e fundit për të blerë avionë luftarakë, raketa dhe raketahedhës nga SH.B.A. dhe është pajtuar ngushtë me Presidentin Trump.