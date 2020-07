Florida, nuk ka më shtretër në njësitë e kujdesit intensiv

Drejtuesit e dyzet e pesë spitaleve të shtetin jugor amerikan atij të Floridës njoftuan të hënën se nuk kishin më shtretër në dispozicion në njësitë e kujdesit intensiv, ndërsa numri i të infektuarve me koronavirus vazhdon të rritet.

Shteti njoftoi më shumë se 12 mijë raste të reja me koronavirus të dielën, dita e pestë me rradhë që raportohen më shumë se 10 mijë raste infektsionesh. Më e goditura paraqitet veçanërisht zona e Majemit. Kryetari i bashkisë së qytetit të Majemit Francis Suarez njoftoi se duke filluar nga sot (e hënë) do të vendosen gjoba më të ashpra ndaj kujtdo që nuk vendos maskë në publik. Gjobat variojnë nga 50 dollarë në rast të shkeljes së rregullit për herë të parë deri në 500 dollarë për shkelësit përsëritës.

Në Los Anxhelos kryetari i Bashkisë Eric Garcetti tha të dielën se ndodhej në prag të vendimit për lëshimin e një urdhri të ri për qëndrim në shtëpi të banorëve.

Ai kritikoi administratën Trump për atë që ai e quajti mungesë të udhëheqjes se vendit në përpjekjet kundër pandemisë.

Të dielën në rang kombëtar në Shtetet e Bashkuara u shënuan më shumë se 500 vdekje dhe 63 mijë raste të reja me koronavirus.