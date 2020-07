Racizmi në komunitetet e imigrantëve në Shtetet e Bashkuara

Vdekja e afrikano-amerikanëve në duart e policisë dhe protestat e vazhdueshme që kërkojnë drejtësi raciale, kanë patur një ndikim të madh tek shumica e amerikanëve, përfshi imigrantët, shumë prej të cilëve thonë se kanë patur përvojë me racizmin. Materiali në vazhdim na njeh me opinionet e imigratëve indoneziano-amerikanë lidhur me problemet raciale.

Sinta Penyami Storms ishte mes protestuesve që marshuan kohët e fundit në Filalelfia, me kërkesat për drejtësi për afrikano-amerikanin George Floyd, vdekja e të cilit ndërsa ishte i ndaluar nga policia ka nxitur protesta në mbarë vendin. Për atë lëvizja “Black Lives Matter” është personale sepse burri i saj është afrikano-amerikan.

“Për familjen tonë indoneziano-afrikano-amerikane me komplekse afrikane, ne duhet të flasim për këto gjëra. Duhet të jesh i kujdesshëm kur del në publik për shkak të ngjyrës së lëkurës.”

Ajo filloi të shqetësohej rreth sigurisë së fëmijëve të saj pas vdekjes së Trayvon Martin në Florida në vitin 2012. Vrasësi i adoleshentit afrikano-amerikan doli i pafajshëm. Ajo e lidh ngjarjen me atë që i ndodhi djalit të saj kur i ndalua nga policia.

“Kur djali im u ndalua nga policia, ishte aq i frikësuar sa lagu pantallonat. Ai u frikësua dhe mendoi se do të vdiste.”

Indoneziano-amerikani Yusuf Arifin është shumë i përkushtuar pas drejtësisë racore. Nga shteti Kalifornia, ai është shumë i angazhuar në lëvizjen “Black Lives Matter”.

“Ne brohorasim që jetët e afrikano-amerikanëve kanë vlerës sepse më parë nuk kanë patur vlerë. Nëse shikon shkallën e arresteve, policët arrestojnë më shumë njerëz me ngjyrë se sa të bardhë. Egziston një padrejtësi e madhe ku afrikano-amerikanët vihen në shënjestër bazuar vetëm në ngjyrën e lëkurës”.

Paragjykimet racore ende ndihen në komunitetet e imigrantëve, përfshi amerikanët aziatikë. Kjo vihet re në takimet që tani kryhen në rrugë virtuale, që Sinta Storms zhvillon me familjet e tjera shumë-raciale me përbërje indoneziane dhe afrikano-amerikane. Ata shkëmbejnë eksperiencat, përfshi ato të pakëndshme, mes emigrantëve indonezianë.

Një prej pjesmarrësve në takime ishte edhe Curtis Johnson. Ai është afrikano-amerikan që ka punuar në Indonezi por që u kthye në Shtetet e

Bashkura pas pandemisë. Ai thotë se diskutime të tilla janë të rëndësishme.

“Vazhdoni të ngrini zërin. Njerëzit nuk po marrin shembull vetëm nga Shtetet e Bashkuara por edhe në vendet e tyre. Po vërejmë se çfarë po ndodh këtu në Amerikë, dhe si të sigurohemi që kjo të mos vazhdojë të ndodhë edhe në Indonezi.”

Për shumë njerëz, lufta kundër padrejtësive nuk merr fund me përfundimin e protestave, ndërsa diskutimet e vështira ndodhin brenda familjeve.