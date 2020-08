Jep dorëheqjen këshilltarja e Presidentit Trump, Kellyanne Conway

Kellyanne Conway, këshilltare e Presidentit Donald Trump, e njohur për debatet e saj me gazetarët, njoftoi të dielën se do të japë dorëheqjen për t’u përqendruar tek familja.

"Do të largohem nga Shtëpia e Bardhë në fund të këtij muaji”, tha ajo në një deklaratë.

Zonja Conway tha se katër fëmijët e tyre do të fillojnë vitin e ri akademik në distancë.

"Siç e dinë miliona prindër në gjithë botën, ‘shkollimi i fëmijëve nga shtëpia’ do një shkallë vëmendjeje dhe vigjilence po aq të pazakontë sa edhe vetë koha ku po jetojmë”, tha ajo.

"Tani për tani dhe për fëmijët e mi të dashur, do të ketë më pak dramë dhe më shumë prani mamaje”, shton zonja Conway.

Njoftimi i saj erdhi një ditë pasi vajza e saj 15 vjeçare Claudia shkruante në Twitter se ndjehej e “dërrmuar” që nëna e saj do të fliste në kuvendin republikan dhe premtoi se do të kërkonte shkëputjen ligjore (nga prindërit e saj) “për shkak të viteve të tëra me traumë dhe abuzim në fëmijëri”.