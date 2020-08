Spitali gjerman: Navalny ende në koma, por gjendja e tij po përmirësohet

"Ne kemi detyrimin të bëjmë gjithçka që kjo të sqarohet. Ishte diçka e drejtë dhe e mirë që Gjermania tha se ishte e gatshme që ta pranonte zotin Navalny. Dhe tani do të përpiqemi ta sqarojmë këtë situatë me mundësitë që kemi, që janë të kufizuara”, tha ajo në konferencën e përvitshme të verës për shtyp.

Deri tani, autoritetet ruse duket se nuk duan të hetojnë lidhur me gjendjen e politikanit. Ekipi i zotit Navalny i bëri javën e kaluar një kërkesë Komitetit Hetues të Rusisë, që autoritetet të ndërmarrin një hetim penal me akuza për atentat ndaj një figure publike dhe përpjekje për vrasje, por thanë se nuk kanë marrë përgjigje.

"Ata e kuptojnë që çfarëdo hetimi të bëhet do të çojë në Kremlin. Ata nuk po ndërmarrin një hetim penal, sepse do të vijë momenti që do të duhet të përgjigjen se cilat janë rezultatet e hetimit”, i tha agjencisë Associated Press të premten Lyubov Sobol, një politikan i njohur i opozitës dhe një nga aleatët më të ngushtë të zotit Navalny.