SHBA: Zyrtarët e shëndetësisë, thirrje qeverisë të tërhiqet nga udhëzimet e rishikuara për testimin e COVID-19

Në letrën e tyre, grupet shëndetësore thonë se vendimi i CDC-së për të tërhequr udhëzimet këtë javë “kushton jetë dhe mjete jetese” dhe se “të dhënat e vetë CDC-së sugjerojnë që ndoshta deri në 40 për qind të rasteve me COVID-19 u atribuohen transmetimeve asimptomatike”.

Drejtori i CDC-së, Robert Redfield iu përgjigj kritikave lidhur me udhëzimet e rishikuara duke thënë se “testimi mund të konsiderohet për të gjitha kontaktet e afërta të pacientëve të konfirmuar ose të mundshëm”.

Presidenti Donald Trump tha të enjten se Shtetet e Bashkuara do të kenë një vaksinë për koronavirusin “para fundit të vitit ose edhe më herët”.

Presidenti është parë shumë rrallë me maskë në publik.

Në Shtetet e Bashkuara ka të paktën 5.8 milionë raste me COVID-19, shifra më e lartë e çdo vendi, dhe afro një e pesta e mbi 24 milionë rasteve në gjithë botën, sipas Universitetit Johns Hopkins. Brazili pason Shtetet e Bashkuara me 3.7 milionë raste, ndërsa India vjen e treta me 3.3 milionë.