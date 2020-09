Trump drejt qytetit Kenosha pas replikave me kundërshtarin Biden për sigurinë

Shtëpia e Bardhë - Presidenti Trump shkon të martën në qytetin Kenosha të shtetit të Uiskonsënit, ku protestat precipituan në dhunë javën e kaluar pasi oficerët e policisë qëlluan afrikano-amerikanin, Jacob Blake, shtatë herë në shpinë ndërsa përpiqeshin ta arrestonin atë.

Presidenti Trump u tha gazetarëve të hënën se nuk ka në plan të takohet me familjen e zotit Blake sepse ata donin që në takim të merrte pjesë një jurist.



Presidenti gjithashtu nuk pranoi të kritikonte veprimet e Kyle Rittenhouse, një adoleshent i bardhë i cili akuzohet për vrajsjen e dy personave dhe plagosjen e një të treti gjatë një demonstrate në Kenosha, dy netë pas incidentit me afrikano-amerikanin Blake. Rittenhouse, i cili pretendon se qëllimi i tij ishte të mbronte bizneset, përballet me pesë akuza penale, përfshirë vrasjen me dashje të shkallës së parë.

"Ata e sulmuan atë në mënyrë shumë të dhunshme," u tha presidenti Trump gazetarëve për adoleshentin Rittenhouse. "Ai ndoshta do të ishte vrarë" po të mos hapte zjarr ndaj demonstruesve.

Guvernatori i Uiskonsënit, Tony Evers, i kërkoi presidentit të mos shkonte të martën në Kenosha, duke thënë se prania e presidentit "vetëm do të pengojë shërimin tonë. Jam i shqetësuar se prania juaj vetëm do të vonojë punën tonë për të kapërcyer ndarjen dhe për të ecur përpara së bashku".

Guvernatori Evers dislokoi trupat e Gardës Kombëtare në Kenosha dhe pranoi ndihmën federave shtesë të forcave të rendit për të shuar dhunën në rrugë që kur Blake u qëllua dhe mbeti pjesërisht i paralizuar.

Udhëtimi i presidentit Trump në Uiskonsën vjen ndërsa ai dhe ish-nënpresidenti Joe Biden, kundërshtari i tij në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, shkëmbyen akuza për sigurinë dhe kërcënimet për jetën në Amerikën e udhëhequr nga kundërshtari.

Hetimi i Departamentit të Sigurisë Kombëtare

Presidenti Trump njoftoi të hënën se Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe Departamenti i Drejtësisë po fillojnë një hetim për "trazirat civile të grupeve të majta" në "qytetet e drejtuara nga demokratët", duke shtuar se operacionet federale për shtypjen e dhunës kanë rezultuar në arrestimin e 200 personave, përfshirë 100 në qytetin Portland të shtetit Oregon.

"Në Amerikë, ne kurrë nuk do t'i dorëzohemi sundimit të turmës, sepse nëse turma sundon, demokracia në realitet ka vdekur," u tha presidenti gazetarëve në zyrën e konferencave të shtypit të Shtëpisë së Bardhë.

Duke theksuar "duhet vendosur rendi," presidenti Trump, foli vetëm disa orë pasi zoti Biden tha se presidenti "nuk mund ta ndalojë dhunën, sepse për vite me radhë, ai e ka nxitur atë".



Më parë po atë ditë, zoti Biden duke folur në Pitsburg, iu drejtua kamerave gjatë fjalimit të tij, që u transmetuan drejtpërdrejt në tre rrjetet kryesore kabllore të lajmeve në SH.B.A.-së dhe tha: "Pyeteni veten, a dukem unë si socialist radikal që i kam për zemër protestat? Vërtetë? "

Zoti Biden bëri thirrje që vandalët dhe plaçkitësit të ndiqen penalisht dhe akuzoi presidentin Trump për "nxitjen e kaosit dhe dhunës" gjatë sezonit të zgjedhjeve sepse ai e sheh atë si "përfitim politik".

Në një deklaratë të hënën vonë zoti Biden fajësoi presidentin Trump që refuzoi kritikat ndaj adoleshentit Rittenhouse dhe i bëri thirrje presidentit që bashkarisht të deklarojnë “se ndërsa protesta paqësore është e drejtë -- e nevojshme, dhuna është e gabuar".

Protestat në Portland

I pyetur nga një gazetar i CNN-it gjatë konferencës së Shtëpisë së Bardhë të së hënës në lidhje me mbështetësit e tij që hodhën spërkatës me piper dhe saçma me bojë ndaj protestuesve në Portland të shtunën në mbrëmje, Trump u përgjigj se "boja nuk është plumb", duke shtuar "mbështetësit tuaj… qëlluan një të ri dhe e vranë atë, jo me bojë por me plumb dhe mendoj se kjo është e turpshme. ”



Presidenti ishte duke iu referuar Aaron "Jay" Danielson-it, anëtari i një grupi të ekstremit të djathtë, i cili u qëllua në gjoks pasi një autokolonë prej qindra mbështetësish të Trump-it kaluan përmes një proteste anti-racizmit.

Dhuna ka vazhduar me intensitet të ndryshëm në qendër të Portlandit që nga vdekja e afrikano-amerikanit George Floyd, në Mineapolis më 25 maj pasi një oficer i bardhë policie i vuri gjurina në qafë për më shumë se tetë minuta.

Ndërkohë që mbeten vetëm nëntë javë nga dita e zgjedhjeve, zoti Bideni kryeson ndaj presidentit Trumpit në sondazhet kombëtare, megjithëse gara është e ngushtë në disa shtete të lëkundura me shumë rëndësi për rezultatin.