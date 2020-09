Trump kritikon mediat e demokratët mbi raportet se ai ka përçmuar trupat amerikane

"Ata do të thonë gjithçka si gënjeshtrat e tyre të fundit për mua dhe ushtrinë, me shpresën se diçka do të mbetet ... por #MAGA e kupton!, shkruante Presidenti duke iu referuar mbështetësve të tij që mbështesin parullën e tij “Ta bëjmë Amerikën sërisht madhështore". Ish-Nënpresidenti demokrat Joe Biden, i cili do të sfidojë zotin Trump në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit, i quajti komentet e presidentit për ushtarët e rënë, "një turp" nëse janë të vërteta, siç tha ai.