SHBA, drejtuesit e kompanive farmaceutike premtojnë vaksinë të sigurtë

Nëntë shefat ekzekutivë të kompanive që po konkurrojnë për të zhvilluar një vaksinë për koronavirusin deklaruan bashkarisht të martën se nuk do të kërkojnë miratimin e organeve rregullatore të qeverisë amerikane derisa të arrijnë fazën e tretë të testimit të sigurisë së vaksinës.

"Besojmë se ky zotim do të ndihmojë në sigurimin e besimit të publikut në procesin rigoroz shkencor dhe rregullator nëpërmjet të cilit vlerësohen dhe në fund aprovohen vaksinat për COVID-19", thanë drejtuesit në deklaratën e tyre të përbashkët.

Ata u zotuan se kompanitë "do të aplikonin për miratim ose autorizim në rrethana emergjente vetëm pasi të demonstronin siguri dhe efikasitet përmes një studimi klinik të Fazës 3 që është projektuar dhe kryer për të përmbushur kërkesat e ekspertëve të autoriteteve rregullatore", duke përfshirë Administratën amerikane të Ushqimit dhe Barnave (FDA).

Drejtuesit thanë se ata "gjithmonë do ta bënin sigurinë dhe mirëqenien e individëve të vaksinuar përparësinë tonë kryesore".

Në shumicën e rasteve, një deklaratë që kompanitë e barnave do t'i përmbahen standardeve të sigurisë do të ishte e jashtëzakonshme.

Zgjedhjet presidenciale janë në tetë javë, kur Presidenti republikan Donald Trump do të përballet me sfidantin e tij demokrat, ish-Nënpresidentin Joe Biden.

"Unë do të doja të shihja çfarë thonë shkencëtarët", i tha ai kanalit CBS News. "Unë dua transparencë të plotë mbi vaksinën".

Zoti Biden tha të hënën se do të vaksinohej "nesër", nëse një vaksinë do të ishte në dispozicion, por vetëm nëse vlerësohej e sigurt nga ekspertët.

Kandidatja demokrate për nënpresidente, Senatorja nga Kalifornia, Kamala Harris, i tha kanalit CNN të dielën se ajo "nuk do t'i besonte" deklaratave të Presidentit Trump në lidhje me sigurinë e një vaksine që vjen pak para zgjedhjeve.

Për Presidentin Trump, zoti Biden tha se "një nga problemet është mënyra se si ai po luan me politikën. Ai ka thënë shumë gjëra që nuk janë të vërteta".

Në përgjigje, Shtëpia e Bardhë tha se, "Populli amerikan mund të jetë i sigurt se çdo miratim do të mbajë standardin e artë të FDA-së për sigurinë dhe testimin për t'u siguruar që një vaksinë ose ilaç është i efektshëm. Ky variant i rremë që media dhe tani kandidatja demokrate për nënpresidente po sugjerojnë se politika po ndikon në miratimin (e vaksinës) jo vetëm që është fals, por është një rrezik për publikun amerikan".

Një studim i fundit i STAT-Harris tregoi se 82% e demokratëve dhe 72% e republikanëve ishin të shqetësuar se miratimi i një vaksine do të drejtohej më shumë nga politika sesa nga shkenca. Ekspertët e shëndetësisë kanë shprehur frikën se nëse publiku nuk i beson sigurisë së vaksinës që vihet në dispozicion, shumë do të refuzojnë të vaksinohen, duke e bërë atë më pak efektive në kontrollin e pandemisë.

"Udhëzimet dhe kriteret e FDA-së bazohen në parimet shkencore dhe mjekësore të nevojshme për të demonstruar qartë sigurinë dhe efikasitetin e vaksinave të mundshme për Covid-19. Më konkretisht, agjencia kërkon që provat shkencore për miratimin nga rregullatori të vijnë nga testime masive, me cilësi të lartë klinike që janë të rastësishme dhe të paanshme, me një pritje të studimeve të dizejnuara në mënyrë të përshtatshme me një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish në popullata të ndryshme", thanë ata.